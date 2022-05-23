США та Японія заявили про необхідність реформувати Радбез ООН

Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена та прем'єра Японії Кісіда Фуміо. Лідери двох країн погодилися з необхідністю реформування та зміцнення ООН, включаючи Раду Безпеки.

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Під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії президент США Байден заявив, що підтримує постійне членство Японії у Раді Безпеки ООН у разі її реформи.

Байден наголосив на зміцненні обороноздатності Японії та відзначив її роль в реакції на військову агресію Росії проти України. Зокрема, президент США підкреслив, що Японія стала на захист цінностей демократії.

До уваги. Велика Британія, Китай, США, Франція та Росія – 5 постійних членів Ради Безпеки ООН.

Як Рада Безпеки ООН відреагувала на російську агресію проти України

6 травня Рада Безпеки ООН схвалила першу резолюцію щодо війни Росії проти України. У Радбезі ООН висловили "глибоке занепокоєння" щодо війни в Україні.

У наданій Норвегією та Мексикою заяві відсутнє слово "війна". У Радбезі досі оперують терміном "спецоперація". Бездіяльність Ради Безпеки ООН розкритикував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. За його словами, Радбез ООН може тільки висловлювати "глибоке занепокоєння".

У квітні постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що виключення Росії з Ради Безпеки ООН "не передбачено".

Звинувачення на адресу Ради Безпеки ООН лунали від президента Володимира Зеленського. Український лідер заявляв, що Радбез ООН існує, а безпека у світі – ні.

Чехія замінила Росію в Раді ООН

7-го квітня на тлі наслідків звірств російських військових у Київській області Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення призупинити членство Росії в Раді ООН з прав людини.

Відповідне рішення підтримали 93 країни-члени ООН, зокрема, усі європейські держави. Водночас 55 держав утрималися від голосування, а ще 24 – виступили проти.

10 травня Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини, замінивши Росію. Чехія зберігатиме за собою місце до кінця 2023 року, тобто на період дії мандата Росії.

Раніше – виступ Володимира Зеленського перед Радою Безпеки ООН, 5 квітня 2022: дивіться відео