Балаклея дома: в сети опубликовали еще одно трогательное видео из деоккупированного города

6 месяцев под оккупацией россиян. 6 месяцев долгого ожидания и надежд и, наконец, жители Балаклеи встретили украинских защитников. Слезы и объятия местных трогают не только защитников, но и всех украинцев, которые надеются, что прогнать оккупантов удастся вскоре из каждого оккупированного поселка.

Искренние объятия и слезы радости: Балаклею вернули домой

Еще вчера появилось первое видео из Балаклеи, как местные объятиями и со слезами на глазах встретили украинских воинов, сегодня военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал еще одно трогательное видео.

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Еще одно искреннее видео с освобожденной украинской земли,

– подписал ролик журналист.

Местные с радостными возгласами благодарят защитников, вернувших Балаклею домой, обнимают воинов и не скрывают эмоций.

На видео наложили песню "На линии огня" Океан Эльзы. Трогательные слова песни вместе с такой реакцией местных трогают до глубины души.

Военные радостно идут на контакт с местными. Понятно, что они тоже невероятно рады, что освободить поселок удалось. Один из защитников традиционно бросил на землю символику врага и встал на нее ногами.

Главное о деоккупации Балаклеи

Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям. Украинские защитники постепенно освобождают находившиеся в оккупации города и села.

Так, ВСУ продвинулись на 50 километров вглубь российских оборонных позиций к северу от Изюма 8 сентября.

И это лишь начало контрнаступления в регионе, ведь аналитики убеждены, что скоро удастся освободить еще и Купянск.

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