Балаклея дома: в сети опубликовали еще одно трогательное видео из деоккупированного города
6 месяцев под оккупацией россиян. 6 месяцев долгого ожидания и надежд и, наконец, жители Балаклеи встретили украинских защитников. Слезы и объятия местных трогают не только защитников, но и всех украинцев, которые надеются, что прогнать оккупантов удастся вскоре из каждого оккупированного поселка.
Искренние объятия и слезы радости: Балаклею вернули домой
Еще вчера появилось первое видео из Балаклеи, как местные объятиями и со слезами на глазах встретили украинских воинов, сегодня военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал еще одно трогательное видео.
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Еще одно искреннее видео с освобожденной украинской земли,
– подписал ролик журналист.
Местные с радостными возгласами благодарят защитников, вернувших Балаклею домой, обнимают воинов и не скрывают эмоций.
На видео наложили песню "На линии огня" Океан Эльзы. Трогательные слова песни вместе с такой реакцией местных трогают до глубины души.
Военные радостно идут на контакт с местными. Понятно, что они тоже невероятно рады, что освободить поселок удалось. Один из защитников традиционно бросил на землю символику врага и встал на нее ногами.
Главное о деоккупации Балаклеи
- Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям. Украинские защитники постепенно освобождают находившиеся в оккупации города и села.
- Так, ВСУ продвинулись на 50 километров вглубь российских оборонных позиций к северу от Изюма 8 сентября.
- И это лишь начало контрнаступления в регионе, ведь аналитики убеждены, что скоро удастся освободить еще и Купянск.
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