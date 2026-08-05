Возможность есть, инструментов нет: что нужно, чтобы поразить российские баллистические пусковые установки

Владимир Зеленский заявил, что у партнеров Украины есть ракеты для систем противовоздушной обороны, но политическое решение отсутствует. Очевидно, что каждая страна Европы, которая действительно идет навстречу Украине, отдала все, что возможно и невозможно. Но у каждой из них остается базовый минимум, который нельзя передавать. Поэтому Украина должна уничтожать именно пусковые установки россиян.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что пока на территории России сделать это фактически невозможно из-за технических сложностей. Однако Украина работает над этим в секретном режиме.

Поражение российских баллистических пусковых установок

Бывший сотрудник СБУ отметил, что в течение долгого времени Россия, Иран и Северная Корея создавали оружие, в частности баллистические ракеты. Почему противодействовать этому цивилизованному миру трудно и нечем.

В то же время Украина уже неоднократно поражала базовые мобильные пусковые установки, с которых запускались ракеты с территории оккупированного Крыма. Это происходило во время движения колонн.

Но в России они находятся вне зоны поражения. Starlink там не работает. Наши дроны со Starlink не могут туда залететь, потому что теряют связь и падают. Илон Маск пока не хочет встречаться с президентом, хотя президент настаивал. Знаю, что для предыдущего и нынешнего командования ВСУ тема баллистических ракет всегда в топе номер один. Есть наработки, но они очень засекречены – как можно бороться с этими ракетами. Хочется верить, что все эти наработки в ближайшее время заработают, потому что ждать Patriot – дело бесполезное,

– подчеркнул Ступак.

Эксперт подсчитал, что за последние два удара по Киевской области было запущено почти 50 ракет, а сбить удалось лишь одну. Украинская ПВО, к сожалению, превратилась в статистов. Пусковые установки пусты, поэтому они просто наблюдают и отслеживают, что куда взлетает и куда движется, по какой траектории.

Ступак о поражении баллистических установок противника: смотрите видео

Кроме того, есть неприятные новости из Северной Кореи – северокорейские силы вместе с ракетами КНДР сосредотачиваются на территории России и входят в состав одной из ракетных бригад страны-агрессора.

Бывший сотрудник СБУ подытожил, что все же высшее военное командование Украины знает, где находятся цели. Существует механизм, позволяющий уничтожить их в момент развертывания установок: с момента, когда прибывает пусковая установка, поднимает ракету, наводится, нацеливается, вводит все координаты запуска и осуществляет его, проходит десять минут.

Добавим, что источники 24 Канала в ВСУ сообщили, что для уничтожения вражеских пусковых установок необходимо баллистическое оружие. При этом ВСУ знают, где они расположены на территории России.