Не знают, что делать: почему Иран передал России баллистические ракеты

Иран таки передал России баллистические ракеты. Причин здесь может быть много, но стоит понимать, что сама ситуация в Тегеране сейчас достаточно шаткая.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что Иран оказался в достаточно сложной ситуации на протяжении последних нескольких месяцев.

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Почему Иран передал баллистические ракеты

Как отметил Галлямов, в течение последних нескольких месяцев в Иране произошло несколько интересных событий. Вполне вероятно, что у них зреет определенный внутренний разлом.

После смерти президента Ибрагима Раиси к власти пришел умеренный реформист Масуд Пезешкиан. Хотя стоит понимать, что высшую власть там имеет аятолла Али Хаменеи. Также Израиль убил прямо в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Ханию.

В Иране сейчас и внутренний кризис, и внешний из-за напряжения с Израилем. Там может отсутствовать стратегия оптимальных действий. Они не знают, что делать. Там даже говорили, что перенесут столицу из Тегерана на юг. У них с экономикой проблемы. Уже была информация, что ракеты они передали, в частности, в обмен на сельскохозяйственную продукцию,

– сказал Галлямов.

В такой ситуации решение с передачей баллистических ракет может быть вполне навеяно последствиями кризиса. Они ищут дополнительные точки опоры и поэтому согласились передать это оружие России. Но это лишь версия.

Обратите внимание! США планируют объявить новые санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет России. Новые ограничения также могут ввести в Великобритании, Германии и Франции.

СМИ сообщали, что Иран, вероятнее всего, передал России баллистические ракеты Fath-360. Дальность полета – до 120 километров.