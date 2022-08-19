Бархатный сезон в Крыму и для чего россии шантаж с ЗАЭС: эксклюзивное интервью с Подоляком

Территория Крыма – украинская, поэтому Украина имеет полное право делать что-либо на его территории. россияне, захватив Крым, вели себя там как оккупанты во всех смыслах этого слова. Поэтому те, кто счастливо приехал на полуостров 8 лет назад из глубинки, сейчас максимально быстро убегают.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что, исходя из международного права, ВСУ имеют право делать с враждебными военными объектами в Крыму все то же, что и на других временно оккупированных территориях.

В Минобороны не подтвердили, что Украина наносила удары по Крыму. Но Анна Маляр в очередной раз напомнила о правилах пожарной безопасности на стратегических объектах.

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В Крыму будет яркий бархатный сезон

Украина будет продолжать настаивать, чтобы россия добровольно демонтировала все свои базы и мосты, которые наделала за 8 лет.

Если оккупанты и дальше не будут соглашаться, то придется использовать другие средства.

Мы это будем делать каким образом. Мы попросим Солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за 8 лет там сделали в Крыму,

– отметил Подоляк.

"крымский мост может "сложиться" от усталости"

По словам Подоляка, они отдали часть украинского имущества и зданий людям, которые "приехали из разных запущенных российских городов".

Сейчас именно эти люди пытаются сбежать с полуострова. Советник главы Офиса Президента предположил, что такой поток беглецов может негативно отразиться на крымском мосту.

Что касается таких объектов как Керченский мост, то это не вопрос военного разрушения. Он может "сложиться" от усталости, потому что ему будет трудно выдержать такое количество людей, которые будут убегать из Крыма. Будем ожидать именно этого,

– добавил Подоляк.

путин не отказался от идеи захватить Украину, – Подоляк

Путин ничего не защищает на незаконных квазиреспубликах в Донецкой и Луганской областях. Это территория, которую они захватили и сделали маленькие криминальные анклавы. И не более того, подчеркнул он.

А захватить они хотят именно Украину. И даже не с точки зрения, чтобы что-то дальше здесь делать, перестраивать. Их цель – захватить и уничтожить,

– считает Подоляк.

Так что главный план россии, по мнению советника главы ОП, это унизить человечество.

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медведев – очень странный персонаж

По словам Михаила Подоляка, россия иногда продуцирует максимально странные заявления.

"Господин медведев – достаточно странный персонаж, он малоинтеллектуален, как выяснилось. Я не понимаю, почему его в свое время относили к системным либералам", – говорит Подоляк.

Как по мне, то он сидит на каких-то препаратах, которые вызывают изменения в его сознании. Потому что те заявления, которые он делает, нельзя как-то оценить адекватно,

– утверждает он.

Чего добивается россия относительно ЗАЭС

Подоляк отметил, что есть два направления касательно МАГАТЭ. Первый – группа ООН из военно-политического состава. Второй – это группа МАГАТЭ именно из нуклеарного состава, которая должна профессионально оценить все риски по Запорожской АЭС.

Но и ООН, и МАГАТЭ настаивают на том, что юридически корректно будет въехать только со стороны Киева, то есть со стороны Украины. И состав должен быть абсолютно нейтральный, не иметь отношения к россии,

– сказал советник главы ОП.

То есть, подчеркнул советник главы ОП, москва стремится, чтобы эта делегация приехала и работала в ее интересах. Такая практика присуща россии и мы ее хорошо знаем.

Украинцы хотят остановить россию, а не невыгодного мира

На какие-то уступки россии не согласится и украинское общество. После полугода кровавой войны люди хотят остановить россию, поставить ее на колени и выгнать из Украины.

Давить на президента Украины или ультимативно что-либо предлагать – невозможно. Напротив, президент будет более жестко реагировать на все это. Много информации о том, что Эрдоган привез какие-то ультиматумы путина и будет что-то предлагать – элемент большой информационной программы, которую проводит россия.

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что ранее россия достаточно примитивно работала с пропагандой, а потому Украине не было сложно отрабатывать контрнаступление. Однако сейчас враг выстраивает более сложные конструкции и добавляет к ним реальные факты. На этот раз они заявили, что Эрдоган – мощный игрок в регионе, поэтому может передавать существенные предложения с обеих сторон. Однако Подоляк заверил, что формировать повестку дня на переговорном процессе будет только Украина.

Сирены не стоит игнорировать, не только 24 августа

Советник главы Офиса Президента призвал украинцев заботиться о своей безопасности и реагировать всякий раз, когда раздается сигнал воздушной тревоги.

Давайте привыкнем к тому, что пока мы не победили, нам нужно строго соблюдать протокол. Если раздается сирена, нужно найти укрытие, где можно находиться в то время,

– подчеркнул Подоляк.

Он также прокомментировал информацию о том, что оккупанты массово стягивают ракеты в Украину. По словам советника главы ОП, россияне постоянно подвозят разные виды вооружения на всех направлениях: и из беларуси, и из Крыма.

"Я не люблю пугать людей или говорить, что все будет хорошо. Оккупанты обстреливают наши города. И будут обстреливать 23 и 24 августа, как и в любой другой день ", – сказал Подоляк.

"Острые события" от ГУР МО – о чем идет речь

Подоляк рассказал, что на фронте действительно можно ожидать "острых событий", в частности:

со стороны россии, ведь оккупанты постоянно хотят поджать ВСУ и куда-то пройти;

со стороны защитников можно ожидать контрнаступательных действий.

Он отметил, что украинские защитники обескровливают российскую армию по разным направлениям. Для этого нужно совершить много ударов именно по логистическим хабам.

Наша контратака – это очень четкие удары по логистике обеспечения. То есть мы отрезаем возможность получать российской армией снаряды, топливо, пищевые продукты, блокируем возможность отступления и т.д.

– добавил Подоляк.

Он подытожил, что во время контрнаступления на вооруженного до зубов врага теряется много людей. Поэтому ВСУ не нужно это делать, если можно точечно уничтожать инфраструктуру оккупантов.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео