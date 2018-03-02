"Батя, вернись" и "Яке воно обизяна": реакция соцсетей на пресс-конференцию Януковича
2 марта президент-беглец Виктор Янукович в очередной раз напомнил, что он "живой" и "легитимный" и дал пресс-конференцию в Москве.
Янукович пожаловался, что ему сейчас "никто не завидует", признался, что ничего не знает об отпуске Порошенко на Мальдивах и забавно оговорился, упомянув Тимошенко.
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В общем пресс-конференция Федоровича вызвала большой резонанс в соцсетях — от возмущения и отвращения до шуток и передразниваний.
За ней с интересом следили даже нардепы в Верховной Раде в разгар рабочего дня.
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24tv.ua собрал самое интересное из соцсетей о пресс-конференции Виктора Януковича.