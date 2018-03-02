"Батя, вернись" и "Яке воно обизяна": реакция соцсетей на пресс-конференцию Януковича

2 марта президент-беглец Виктор Янукович в очередной раз напомнил, что он "живой" и "легитимный" и дал пресс-конференцию в Москве.

Янукович пожаловался, что ему сейчас "никто не завидует", признался, что ничего не знает об отпуске Порошенко на Мальдивах и забавно оговорился, упомянув Тимошенко.

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В общем пресс-конференция Федоровича вызвала большой резонанс в соцсетях — от возмущения и отвращения до шуток и передразниваний.

За ней с интересом следили даже нардепы в Верховной Раде в разгар рабочего дня.

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24tv.ua собрал самое интересное из соцсетей о пресс-конференции Виктора Януковича.

В Кащенко проходит конкурс "Алло, мы ищем таланты" и поэтому второй день подряд пациенты этой больницы дают представление. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 2 березня 2018 р.