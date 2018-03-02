"Батя, вернись" і "Яке воно обізяна": нестримна реакція соцмереж на прес-конференцію Януковича
2 березня президент-втікач Віктор Янукович вкотре нагадав, що він "живий" і "легітимний" і дав прес-конференцію у Москві.
Янукович пожалівся, що йому зараз "ніхто не заздрить", зізнався, що нічого не знає про відпустку Порошенка на Мальдівах і кумедно обмовився, згадавши Тимошенко.
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Загалом прес-конференція Федоровича викликала неабиякий резонанс у соцмережах – від обурення та огиди до жартів та передражнювань.
За нею з цікавістю стежили навіть нардепи у Верховній Раді у розпал робочого дня.
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24tv.ua зібрав найцікавіше із соцмереж про прес-конференцію Віктора Януковича.
Джерело: 24 Канал
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