"Батя, вернись" і "Яке воно обізяна": нестримна реакція соцмереж на прес-конференцію Януковича

2 березня президент-втікач Віктор Янукович вкотре нагадав, що він "живий" і "легітимний" і дав прес-конференцію у Москві.

Янукович пожалівся, що йому зараз "ніхто не заздрить", зізнався, що нічого не знає про відпустку Порошенка на Мальдівах і кумедно обмовився, згадавши Тимошенко.

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Загалом прес-конференція Федоровича викликала неабиякий резонанс у соцмережах – від обурення та огиди до жартів та передражнювань.

За нею з цікавістю стежили навіть нардепи у Верховній Раді у розпал робочого дня.

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24tv.ua зібрав найцікавіше із соцмереж про прес-конференцію Віктора Януковича.

В Кащенко проходит конкурс "Алло, мы ищем таланты" и поэтому второй день подряд пациенты этой больницы дают представление. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 2 березня 2018 р.