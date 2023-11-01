Синхронизация базы "Оберег" с реестрами органов власти: что нужно и какие будут преимущества
Чтобы улучшить качество работы ТЦК и СП, есть ряд проектов законов, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Одним из таких является синхронизация единого электронного реестра военнообязанных "Оберегов" с другими реестрами государственных органов власти.
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо рассказал в эфире Media Center Ukraine – Ukrinform, что изменится, если за этот проект закона проголосуют нардепы, пишет 24 Канал.
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Что изменит система "Оберег"
Если за этот законопроект проголосуют, то система учета военнообязанных "Оберег" будет получать данные из других реестров – о семейном положении, образовании, рождении детей, специальности, работе и других необходимых данных,
– заявил Владимир Фитьо.
По словам подполковника, система наполнена на 90% и все карточные дела переносят в электронный вид.
"Военнообязанные сейчас еще должны лично появляться в свои ТЦК для того, чтобы обновить свои данные. То есть появляться физически и приносить ксерокопии тех или иных документов", – пояснил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ.
Кроме того, подполковник объяснил, что только после синхронизации всех баз данных лично появляться в ТЦК и СП не потребуется.
Только после оцифровки данных военнообязанных и принятия соответствующего законопроекта будет возможность перейти к процессу синхронизации системы учета "Оберег" с другими государственными реестрами.
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Кратко об "Обереге"
- В начале октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что единственный электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и наполняется информацией. "Оберег" уже наполнен на 90%.
- Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Верховная Рада 5 октября 2023 года уже проголосовала за проект закона №10062.
- Кстати говоря, данные в "Оберег" вносят органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности, ТЦК и СП, воинские части.