Жданов предположил, возможна ли ротация вагнеровцев в Бахмуте

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин неоднократно заявлял о выводе своих наемников из Бахмута. Новый дедлайн побега вагнеровцев из города-крепости – 1 июня.

Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что в настоящее время Бахмут находится в полуокружении и под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.

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Фейковая победа россиян в Бахмуте

Сейчас в Бахмуте классическая ситуация пирровой победы российской армии.

Военный эксперт подчеркнул, что даже в своем очередном видеообращении по поводу "взятия" Бахмута Пригожин оговорился за Фрейдом.

Главарь ЧВК "Вагнера" сказал, что вагнеровцы якобы "захватили" последний многоэтажный дом. Однако сквер, где стоит самолет, и сектор на юго-западной окраине города оккупанты так и не захватили. Кроме того, ролик снимали у железнодорожного вокзала.

Большая часть территории Бахмута, примерно 90%, под контролем врага, но наши войска еще имеют позиции в городе,

– рассказал Жданов.

На юге Бахмута ВСУ имеют хорошие успехи. Украинские бойцы захватили господствующие высоты. По словам военного эксперта, теперь большая часть Бахмута превращается в огневой мешок.

ВСУ могут огневым контролем наносить поражение по врагу. На севере города украинцы тоже приближаются к такой ситуации.

Жданов объяснил, почему ЧВК "Вагнера" не выйдут из Бахмута: смотрите видео

Ротация вражеских войск в Бахмуте

У Пригожина есть опыт и он видит, что Бахмут может оказаться в окружении, поэтому хочет передать позиции.

Ротацию войск можно произвести под огневым влиянием, меняя подразделения поочередно на отдельных участках. Это очень тяжело и может сопровождаться большими потерями,

– предположил Жданов.

Если вагнеровцы встанут и уйдут, то украинские бойцы пойдут в контратаку и будут захватывать те позиции, с которых враг будет отходить.

У начальника генерального штаба России Герасимова нет желания выпускать вагнеровцев из Бахмута, поэтому заявления и дедлайны Пригожина о выходе – чисто его желание. Из Бахмута вагнеровцев никто не выпустит, ведь боевыми действиями руководит генеральный штаб.

По словам военного эксперта, в минобороны России понимают, что если они "не умножат на ноль" Пригожина с его боевиками, то он и дальше будет пытаться брать политический вес заявлениями и поливом грязи генштаба России.

Заявления Пригожина о выводе войск и захвате Бахмута