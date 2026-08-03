Не инициатива Минска: какие угрозы для Украины создадут новые белорусские группировки

В Беларуси вновь наблюдается активность вблизи украинской границы. Там формируется новая десантно-штурмовая бригада, которая должна быть дислоцирована на расстоянии 40 километров от нашей страны. Чтобы понять, действительно ли эта группировка представляет угрозу для Украины, требуется больше разведывательной информации.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, подчеркнув, что важно понять, было ли решение о формировании новой десантно-штурмовой бригады принято самостоятельно Александром Лукашенко или это распоряжение Владимира Путина. В то же время украинские пограничники активно готовятся к возможному наступлению со стороны Беларуси, создавая зону безопасности, где врага можно будет эффективно уничтожить в случае попытки прорыва.

Разведке предстоит собрать больше информации

Тимочко отметил, что население Беларуси составляет примерно 10 миллионов человек. А сейчас Украина сдерживает удар России с 140-миллионным населением.

Если рассматривать Беларусь отдельно, то особой тревоги по поводу ее агрессии, даже в случае создания определенной бригады, не стоит. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас речь не идет о Беларуси как о субъекте, как о стране, где политическое руководство принимает какие-то личные решения и не согласовывает их с Россией,

– подчеркнул он.

Вопрос, по мнению военного обозревателя, в том, является ли это маскировкой или это действительно будет белорусская бригада. Также важно, насколько она будет укомплектована белорусами, а не россиянами, и не является ли это прикрытием или оправданием концентрации войск вокруг якобы баз, которые там формируются для белорусских войск.

Поэтому украинским разведчикам, соответствующим спецслужбам, контрразведчикам и Службе внешней разведки нужно поработать в этом направлении, выяснить, будет ли это белорусская бригада и насколько вообще реально ее создание. И не является ли это маскировкой более крупных подразделений, в частности, частичного или полного российского подчинения,

– отметил он.

Кроме того, как отметил военный обозреватель, необходимо исследовать и изучить, какое вооружение будет применяться в этой бригаде. Возможно, она создается номинально с учетом того, что Беларусь потеряла часть своих войск, которые, вероятно, замаскировались или ушли воевать в российскую армию и погибли. В то же время появление этой бригады может быть частью спланированной милитаризации Беларуси. Также это, вероятно, личное решение Александра Лукашенко или прямой приказ Владимира Путина.

Военный обозреватель оценил угрозу создания новой бригады в Беларуси: смотрите видео

Поэтому, по мнению Тимочко, когда появятся ответы на эти вопросы, можно будет составить общее впечатление и дать оценку угрозы, что представляет эта бригада для Украины.

Напомним, что командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич сообщил, что страна формирует новую десантно-штурмовую бригаду, которая будет дислоцироваться вблизи Гомеля в 40 километрах от границы с Украиной.

В настоящее время, по его словам, создан один батальон, а к концу 2026 года должен появиться еще один. Кроме того, ведется комплектование подразделений боевого обеспечения, артиллерии, противовоздушной обороны и разведки.