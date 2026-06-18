Лукашенко не впервые заявляет, что не будет участвовать в войне: кто на самом деле стоит за этими заявлениями

Александр Лукашенко вновь заявляет, что Беларусь не будет принимать непосредственного участия в войне против Украины. Такие заявления звучат на фоне разговоров о возможном давлении Кремля на Минск и попытках России использовать белорусскую территорию для новых провокаций.

Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко в эфире 24 Канала объяснил, кому на самом деле адресованы эти сигналы. По его словам, Лукашенко говорит не только для Путина, но прежде всего для Китая, который не заинтересован в новой эскалации у границ Европы.

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Сигнал прежде всего для Китая

Заявления Лукашенко о том, что Беларусь якобы не собирается втягиваться в войну, следует рассматривать не только как ответ Украине или России. Он уже второй раз за неделю говорит об этом публично: первое заявление было более мягким, а теперь позицию сформулировали значительно четче.

Напомним! Александр Лукашенко в последние дни сделал сразу несколько заявлений об Украине. Он извинился перед Владимиром Зеленским за резкие слова, заверил, что не хочет войны против Украины, и сказал, что со стороны Беларуси не стоит ожидать военных действий. В то же время эти заявления не отменяют того факта, что именно белорусская территория уже использовалась Россией в качестве плацдарма для вторжения в 2022 году.

Такая активность совпала с визитом вице-президента Китая в Минск после Петербургского международного экономического форума.

Лукашенко был вынужден сделать заявление, которое было адресовано прежде всего китайскому руководству,

– пояснил Денисенко.

Китай сейчас является одним из главных внешних партнеров режима Лукашенко и, по словам аналитика, выдвинул Минску жесткие условия для дальнейшей поддержки. Речь идет о требовании прекратить игру с ядерными угрозами и дать Путину понять, что белорусская территория не должна стать площадкой для новой агрессии.

Нужно чётко дать понять Владимиру Путину, что никакая агрессия со стороны Беларуси, под чужим флагом или под их флагом, даже теоретически не рассматривается,

– отметил он.

Этот сигнал касается не только Украины. В Европе много говорят и о возможных провокациях в районе Сувальского коридора или против других стран, а Китаю такая эскалация не нужна. Пекин заинтересован в торговле с Европой и хорошо помнит, насколько болезненным для него было закрытие Польшей границы с Беларусью.

Минск очерчивает границы для Кремля

После сигнала Китаю это заявление имело еще одного адресата — Путина. Лукашенко не извинился перед Украиной за то, что в 2022 году российские танки шли именно с белорусской территории. Вместо этого он пытается показать, что сейчас Минск не готов разворачивать новый сценарий эскалации ни против Украины, ни против европейских стран.

Вторая аудитория — это, безусловно, Владимир Путин. Лукашенко говорит ему: извини, начать играть с тобой в эту игру у меня не получится,

– пояснил Денисенко.

Лукашенко должен успокаивать не Киев, а прежде всего тех, от кого зависит выживание его режима.

Аналитик объяснил, почему Лукашенко заговорил о невтягивании Беларуси в войну: смотрите видео

Беларусь очень четко объяснила: наша территория не будет предоставлена вам, россиянам, для всей этой истории,

– отметил аналитик.

Поэтому эти слова не стоит воспринимать как признак самостоятельной миролюбивости Лукашенко. Они скорее показывают, что Минск оказался между желаниями Кремля, требованиями Пекина и риском потерять экономические каналы в Европу.

Что известно о сигналах из Беларуси и рисках для Украины?

Лукашенко объясняет свою осторожность уязвимостью Беларуси: по его словам, в случае расширения войны под ударом могут оказаться производственные, логистические и другие критически важные объекты страны. Он также утверждает, что украинская сторона якобы уже определила цели на территории Беларуси. Отдельно белорусский диктатор признал, что в случае нового наступления с этого направления ни Минск, ни Москва не смогут полноценно прикрыть всю 1,5-тысячную границу.

Несмотря на эти слова, в Украине не исключают угрозу. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко подчеркнул, что с территории Беларуси возможны провокации в направлении Киева и западных областей. По его словам, Россия продолжает оказывать давление на Минск, а также более активно использует белорусское направление для запуска "шахидов" по Украине. Именно поэтому северная граница по-прежнему нуждается в усилении обороны и фортификаций.

Дополнительное внимание привлекло и заявление Лукашенко о том, что российско-украинская война якобы может завершиться до конца 2026 года. В то же время он не назвал никаких реальных механизмов или условий такого сценария. Поэтому на практике официальный Минск продолжает сочетать миролюбивую риторику с признанием собственной вовлеченности в планы Москвы в сфере безопасности, а Украина исходит не из слов Лукашенко, а из необходимости готовиться к худшему сценарию.