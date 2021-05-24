"ХАМАС планировал взорвать самолет": как Беларусь оправдывает задержание Протасевича

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко пытается оправдать экстренную посадку самолета с Романом Протасевичем сообщением о заминировании. Утверждают, что оно якобы поступило от боевиков ХАМАС.

Об этом заявил директор департамента по авиации белорусского Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. Он дал брифинг 24 мая.

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По его словам, письмо прислали на электронную почту. Его отправители якобы угрожали, что взорвут самолет над Вильнюсом.

Сикорский уточнил, что сообщение от боевиков палестинского ХАМАС было написано на английском. Он добавил, что оно содержало следующий текст:

Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне.

При этом, белорусский чиновник не пояснил, почему предупреждение отправили в Минск, если оно было адресовано Евросоюзу.

Задержание Протасевича в Беларуси: что известно

Журналиста и основателя телеграм-каналов NEXTA Романа Протасевича задержали 23 мая. Самолет Ryanair, в котором он летел в Вильнюс, посадили в Минске.

Экипаж рейса сообщили, что самолет могли заминировать. После приземления белорусские силовики проверили всех пассажиров. Протасевича они так и не отпустили.

Пассажиры рассказали, что перед посадкой активист обратился к бортпроводнику. "Не делайте этого, они убьют меня", – сказал он. "У нас нет выбора", – ответили ему.

Впоследствии выяснилось, что задержали и девушку журналиста Софию Сапегу, гражданку России. Сейчас она находится в белорусском СИЗО.

Организации по защите прав в Беларуси выступили с совместным заявлением. Они признали Протасевича политзаключенным и требуют немедленно освободить его и Сапегу.