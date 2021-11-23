Беларусь и Россия – это уже единая страна, – "слуга" Чернев

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси, которые пытаются попасть в ЕС, может быть частью замысла России. В то же время режим Беларуси в этой ситуации, вероятно, мало что решает.

Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. По его словам, пока о "гениальном плане" Александра Лукашенко не говорится.

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Это все один план России, – Чернев

"Не верю в "гениальные планы Лукашенко", верю в то, что это фактически уже единое государство – Россия и Беларусь. И это фактически уже один из пазлов картины", – сказал депутат.

Егор Чернев отметил, что внутри Польши провоцируют миграционную кризис именно для того, чтобы снизить внимание поляков к Украине.

Это все пазлы одной картины: и войска у наших границ, и миграционный кризис, и шантаж в отношении Nord Stream. Это все один план России,

– заявил депутат от "Слуги народа".

Миграционный кризис на границе: коротко

С 8 ноября 2021 года из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов, из-за чего Польша решила на линии разграничения увеличить количество военных.

На напряжение на границе отреагировали страны Балтии. Соответствующие события назвали "гибридной агрессией".

21 ноября из Беларуси в Литву хотели попасть 70 нелегалов. Оценив ситуацию, Литва сообщила, что Беларусь изменила тактику переброски мигрантов.

Польша предположила закрытие белорусской границы из-за ситуации с мигрантами, при этом Александр Лукашенко приписал к решению проблемы украинский Донбасс.