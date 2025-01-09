В ЦПД ответили, почему Беларусь перебросила войска к границе с Украиной

Накануне Беларусь перебросила войска в четыре района на границах с Украиной, а в конце декабря туда прилетел российский военный самолет Ил-76. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко создает зрелище для повышения явки на предстоящих "выборах".

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что это исключительно элемент предвыборного шоу. На самом же деле, никакой угрозы с территории Беларуси пока не фиксируется. Но если и будут попытки штурма, Силы обороны имеют ресурсы для отражения атаки.

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Лукашенко готовится к выборам

По словам Коваленко, сейчас делается все, чтобы повысить явку на предстоящих так называемых выборах Беларуси. Если она будет высокой, Александр Лукашенко будет рассказывать, что "выборы были легитимными".

То есть больше всего в таких выборах без выбора диктаторы боятся низкой явки. От этого зависит, с какими глазами будут смотреть на Лукашенко даже те же китайские партнеры, которые сейчас являются фактически основными инвесторами в белорусскую экономику,

– подчеркнул он.

Часть электората Лукашенко пытается напугать угрозой из Украины. Он утверждает, мол, "пусть будет так, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине". Также говорит, что Киев пытается чуть ли не Минск втянуть в войну. Под это все он создает зрелище – переброски войск к украинским границам. По словам Коваленко, это исключительно элемент предвыборного шоу.

Силы обороны имеют ресурсы для отражения атаки

Руководитель ЦПИ объяснил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для отражения любой угрозы со стороны Беларуси, но беспокоиться сейчас не стоит. Лукашенко лишь создает фон, чтобы поднять явку.

По состоянию на сейчас военной угрозы нет, не созданы ударные группировки. Фактически нет достаточных ресурсов для того, чтобы можно было считать, что белорусская армия готовится штурмовать границу,

– отметил Андрей Коваленко.

В то же время экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Беларусь перебросила войска к границе с Украиной, чтобы заставить украинское командование отвести войска из Курской области для усиления северных позиций.