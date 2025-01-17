Сигнал "плохим" соседям: Беларусь у границы с Литвой вырыла окопы и возвела укрепления

Возле белорусско-литовской границы на протяжении последних месяцев появились военные окопы. Ранее Лукашенко заявлял, что планирует построить на границе страны "узлы сопротивления" для того, чтобы эффективно реагировать на "плохое поведение" соседей.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что окопы вырыли в Гродненской области Беларуси, на краю военного полигона Госа, в 6 километрах от белорусско-литовской границы и пограничного перехода "Привалка" – "Райгород", передает 24 Канал со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

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Беларусь окопается от соседей

Так, с восточной стороны дороги в конце ноября 2024 года военные выкопали окоп длиной 340 метров и шириной от 5 до 7 метров.

К западу от дороги до границы были вырыты пехотные окопы длиной почти 200 метров. Там также можно увидеть отдельные укрепления и ямы.

Заметим, что окопы вырыты на территории, которая имеет природоохранный статус и включена в ландшафтный заказник "Городенская пуща".

Напомним, что в 2023 году самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко рассказывал о планах построить на границах страны несколько укрепленных "узлов сопротивления". Тогда он показал подобные объекты на границе с Польшей и заявил, что их будет много.

"И мы будем принимать все меры в мирное время, чтобы заблаговременно занять эти пункты, если мы получим сигнал о том, что наши соседи плохо себя ведут", – грозился Лукашенко.

К слову, Беларусь проводит военные учения в Гомельской области возле границы с Украиной. Это происходит именно на фоне так называемых "выборов президента Беларуси", которые запланированы на конец января.