Беларусь заявила, что Польша стягивает военную технику к границе и показала видео
Источник:"РИА-Новости"
В Беларуси заявляют о том, что Польша якобы стягивает военную технику к границе. Причиной этого является обострение ситуации с мигрантами.
В Беларуси публикуют кадры, где якобы польскую военную технику стягивают к границе. В то же время, Польша обвиняет режим Лукашенко в блокировании гуманитарной помощи для мигрантов.
Польша заявила, что большая колонна белорусских силовиков приближается к лагерю мигрантов
Какая ситуация на границе
По данным белорусской стороны, Польша якобы разместила военную технику возле лагеря мигрантов. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нелегалам на границе направили гуманитарную помощь, однако в Беларуси заблокировали ее получение.
Беларусь заявляет о стягивании военной техники Польшей: смотрите видео
В Польше заявили о проведении переговоров с лидерами Литвы, Латвии, Эстонии и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом насчет кризиса на границе с Беларусью.
Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши: главное
- 8 ноября в Беларуси колонна мигрантов отправилась к польской границе.
- В Польше границу охраняют 12 тысяч военных. О необходимости дополнительных сил на границе с Беларусью говорят и в Литве. Там предлагают ввести режим чрезвычайного положения из-за кризиса.
- В НАТО обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на Евросоюз.
- В МИД Литвы и Еврокомиссии призвали ввести санкции против белорусских аэропортов, через которые в страну попадают мигранты.