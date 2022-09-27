В беларуси начали подготовку к масштабному приему эшелонов с российской военной техникой
Источник:"Беларускі Гаюн"
Белорусская железная дорога, вероятно, приступила к подготовке к приему эшелонов с российской военной техникой. Для движения эшелонов могут быть использованы три пограничных перехода.
Как информируют белорусские активисты, в беларуси проводят комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры. В беларуси происходит проверка мест погрузки и выгрузки на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц.
Кстати В Беларуси считают нецелесообразным размещение российских военных баз
Как беларусь готовится к приему эшелонов из россии
Также при необходимости происходит проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ и подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях.
Продолжается закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов и разработка графиков движения военных эшелонов по железной дороге.
Активисты констатируют, что все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из россии.
Сообщается, что для движения эшелонов будут использованы три железнодорожных пограничных перехода:
- Красное – Осиновка;
- Злынка – Закопытье;
- Завережье – Езерище.