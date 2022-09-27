В беларуси начали подготовку к масштабному приему эшелонов с российской военной техникой

Белорусская железная дорога, вероятно, приступила к подготовке к приему эшелонов с российской военной техникой. Для движения эшелонов могут быть использованы три пограничных перехода.

Как информируют белорусские активисты, в беларуси проводят комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры. В беларуси происходит проверка мест погрузки и выгрузки на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц.

Кстати В Беларуси считают нецелесообразным размещение российских военных баз

Как беларусь готовится к приему эшелонов из россии

Также при необходимости происходит проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ и подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях.

Продолжается закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов и разработка графиков движения военных эшелонов по железной дороге.

Активисты констатируют, что все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из россии.

Сообщается, что для движения эшелонов будут использованы три железнодорожных пограничных перехода:

Красное – Осиновка;

Злынка – Закопытье;

Завережье – Езерище.

Для движения эшелонов будут использованы три железнодорожных пограничных перехода / Фото "Беларускі Гаюн"