Кто на самом деле купил у Бельгии полсотни Leopard 1 для Украины: журналисты поделились подробностями

У бельгийской компании OIP выкупили сразу 50 танков Leopard 1. Их отправят в Украину. Уже стало известно, какая страна позаботилась о том, чтобы у нас было еще больше военной техники.

Как отмечают журналисты, несколько этих танков находятся на капитальном ремонте. Их починкой займется немецкая компания Rheinmetall.

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Танки вскоре поедут в Украину

Собственно, благодаря СМИ и стало известно, что именно Rheinmetall совершила покупку танков Leopard 1. До этого эти немецкие принадлежали бельгийской компании OIP Land Systems.

По имеющимся данным, в планах компании – переоборудовать эти танки на германских предприятиях Дюссельдорфской группы. После этого боевые машины отправят в Украину, чтобы продолжать уничтожать оккупантов.

Танки Leopard 1: что знать

Начнем с того, что производили этот танк второго поколения в Западной Германии с 1965 по 1984 годы.

Это первый немецкий танк, созданный после Второй мировой войны.

Основное его вооружение – 105-миллиметровая пушка L7A3 длиной 51 калибр. Кроме того, оснащен двумя пулеметами.

Танк после модернизации получил систему стабилизации, теплозащитный кожух для пушки, гусеницы нового здания, в которых съемные резиновые подушки. А еще активные инфракрасные приборы наблюдения для водителя и командира.

Танки бельгийская компания продала "приблизительно по цене одного только старого железа". Говорят, что один оценили в 15 тысяч евро. Столь низкую цену объясняют тем, что в армии недостаточно ангаров, чтобы держать списанную технику.

К слову, накануне Германия оказала новую помощь Украине. Пройдемся по тому, что же вошло в пакет вооружения:

2 САУ Zuzana 2, предоставляемых в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией;

2 танка-разминовщика Wisent 1, еще 4 передали ранее;

11 противоминных плугов для танков Т-72;

5 разведывательных систем SurveilSPIRE;

9 машин для охраны границы;

3 разведывательных БПЛА Vector.

А еще в Германии обновили перечень помощи, которую должны предоставить. Речь идет о: