Могут быть серьезные последствия: каковы перспективы лишения Венгрии права голоса в ЕС

Венгрия с июля по декабрь 2024 года должна председательствовать в Совете Европы. Однако Бельгия, которая сейчас возглавляет этот законодательный орган, призывает лишить права голоса Будапешт из-за его позиции "блокирования и вето" решений Евросоюза по важным вопросам.

Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что реализовать инициативу Бельгии в отношении Венгрии будет довольно сложно. Также этот процесс продлится довольно долго.

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Мощный сигнал

Этот вопрос должен пройти определенные процедуры. Сначала Венгрия получит предупреждение – стране будет предоставлена возможность объяснить, почему она действует вопреки ценностям Европейского Союза.

Если этот механизм не сработает, тогда будет использован следующий: состоится голосование квалифицированного большинства Совета Европы.

С учетом времени, это довольно длительная процедура. Однако как политический сигнал, ведь в очередной раз появляется идея ограничить возможности Венгрии на право вето, он довольно мощный,

– отметил Чаленко.

Он может стать триггером относительно возможности приобщения Венгрии к внутриевропейским программам. Также это может стать поводом для аудита Будапешта по выполнению европейских регламентов, что вероятно приведет к ограничению его финансирования со стороны ЕС.

"Этот процесс, даже если не удастся ограничить Венгрию в праве голосования, может запустить "эффект домино" и создать токсичный фон присутствия Будапешта внутри Евросоюза. Кроме того, косвенно он может иметь очень серьезные последствия", – отметил Игорь Чаленко.

Последние громкие заявления руководства Венгрии

Премьер-министр страны Виктор Орбан в очередной раз высказался относительно войны в Украине, которую развязала Россия, отметив, что якобы Киев хочет втянуть в военный конфликт весь мир. По мнению Орбана, таким образом Украина якобы будет иметь больше шансов на победу.

В то же время премьер Венгрии считает, что граждане его страны должны держаться подальше от войны, ведь привлечение к ней противоречит национальным интересам Будапешта.

Угрозы Владимира Путина западным странам, которые оказывают военную помощь Украине, вызвали беспокойство главы МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заговорил о необходимости мирных переговоров и "немедленное прекращение огня" в Украине.

Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии заключается в том, что "мир должен быть достигнут как можно скорее".

Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы, которая признает формулу мира Украины. Сийярто объяснил позицию своей страны тем, что ЕС нужно было принять во внимание "другие мирные планы". Также он снова упомянул о необходимости "настоящих мирных переговоров".