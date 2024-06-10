Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что реализовать инициативу Бельгии в отношении Венгрии будет довольно сложно. Также этот процесс продлится довольно долго.

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Мощный сигнал

Этот вопрос должен пройти определенные процедуры. Сначала Венгрия получит предупреждение – стране будет предоставлена возможность объяснить, почему она действует вопреки ценностям Европейского Союза.

Если этот механизм не сработает, тогда будет использован следующий: состоится голосование квалифицированного большинства Совета Европы.

С учетом времени, это довольно длительная процедура. Однако как политический сигнал, ведь в очередной раз появляется идея ограничить возможности Венгрии на право вето, он довольно мощный,

– отметил Чаленко.

Он может стать триггером относительно возможности приобщения Венгрии к внутриевропейским программам. Также это может стать поводом для аудита Будапешта по выполнению европейских регламентов, что вероятно приведет к ограничению его финансирования со стороны ЕС.

"Этот процесс, даже если не удастся ограничить Венгрию в праве голосования, может запустить "эффект домино" и создать токсичный фон присутствия Будапешта внутри Евросоюза. Кроме того, косвенно он может иметь очень серьезные последствия", – отметил Игорь Чаленко.

Важно! В Совете Европы сейчас председательствует Бельгия, однако в июле ее должна сменить Венгрия, которая очень часто блокирует определенные решения Евросоюза, в частности, о помощи Украине и санкциях против России. Именно поэтому глава МИД Бельгии Аджи Лябиб заявила о применении к Венгрии процедуры выражения недоверия по статье 7 Договора о ЕС. Это может стать фактором приостановления права голоса Будапешта в Евросоюзе.

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