Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що реалізувати ініціативу Бельгії щодо Угорщини буде доволі складно. Також цей процес триватиме доволі довго.

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Потужний сигнал

Це питання має пройти певні процедури. Спочатку Угорщина отримає попередження – країні буде надана можливість пояснити, чому вона діє всупереч цінностям Європейського Союзу.

Якщо цей механізм не спрацює, тоді буде залучено наступний: відбудеться голосування кваліфікованої більшості Ради Європи.

З огляду на час, це доволі тривала процедура. Проте як політичний сигнал, адже вкотре з'являється ідея обмежити можливості Угорщини на право вето, він доволі потужний,

– зауважив Чаленко.

Він може стати тригером щодо можливості долучення Угорщини до внутрішньоєвропейських програм. Також це може стати приводом для аудиту Будапешта щодо виконання європейських регламентів, що імовірно призведе до обмеження його фінансування з боку ЄС.

"Цей процес, навіть якщо не вдасться обмежити Угорщину у праві голосування, може запустити "ефект доміно" та створити токсичний фон присутності Будапешту всередині Євросоюзу. Крім того, опосередковано він може мати дуже серйозні наслідки", – зазначив Ігор Чаленко.

Важливо! В Раді Європи наразі головує Бельгія, проте у липні її має змінити Угорщина, яка дуже часто блокує певні рішення Євросоюзу, зокрема, щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії. Саме тому глава МЗС Бельгії Аджі Лябіб заявила про застосування до Угорщини процедури висловлення недовіри за статтею 7 Договору про ЄС. Це може стати чинником призупинення права голосу Будапешта в Євросоюзі.

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