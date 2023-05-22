Россияне жалуются из-за якобы "прорыва ДРГ" в Белгородской области: что происходит на самом деле
Источник:SPRAVDI
Власти Белгородщины заявили, что якобы на территории области идет "бой с украинской ДРГ". Оккупанты традиционно пытаются обвинить ВСУ, однако такие заявления – очередной фейк.
Что происходит в Белгородской области, объяснили в Центре стратегических коммуникаций. Об этом сообщает 24 Канал.
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Что происходит на территории Белгородской области
В понедельник 22 мая в соцсетях появились публикации о якобы боевых действиях в Белгородской области с применением артиллерии, бронетехники и беспилотников. Российские пропагандисты и местные власти уже традиционно обвинили во всем Украине. В частности, губернатор Гладков начал распространять басни, что на территорию Грайворонского округа якобы прошла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
Кроме того, российские телеграмм-каналы заявили, что села Гора-Подол и Козинка Грайворонского округа якобы остались без света и водоснабжения. Также писали о "прорыве ДРГ". Заметим, что вражеские паблики буквально переполнены паническими сообщениями.
Однако стоит знать, что о рейде по приграничным регионам сообщили Легион "Свобода России" и российский добровольческий корпус (РДК).
"Это – добровольческие формирования россиян, воюющих на стороне Украины. Они стремятся свергнуть путинский режим и прекратить войну с Украиной", – отметили в Центре стратегических коммуникаций.
Бойцы обнародовали видео на фоне указателей с названиями населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. В частности, обратились к своим согражданам. Добровольцы заверили россиян, что угрозы гражданскому населению нет. Кроме того, призывали к борьбе против режима кремлевского диктатора.
Также добровольцы отчитались об уничтожении пограничного отряда ФСБ в Грайворонском районе Белгородщины.
Начав войну против Украины, Путин сам подтолкнул несогласных с его преступной политикой россиян к вооруженному сопротивлению. Ведь возможности ведения других форм политической борьбы внутри РФ – исчерпаны, и российские граждане стали заложниками авантюр режима,
– отметили в Центре стратегических коммуникаций.
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Украинцы не участвуют в событиях на Белгородщине
- На события в Белгородской области уже отреагировало ГУР МО. В частности, его представитель Андрей Юсов опроверг заявления оккупантов о якобы "украинской ДРГ". Заметил, что Легион "Свобода России" и РДК проводят операцию на территории этой области, чтобы создать "полосу безопасности" для защиты гражданских украинцев.
- Также Юсов подчеркнул, что соответствующую операцию проводят исключительно россияне, граждане Украины участия в ней не принимают.
- Кстати, на фоне событий в Белгородской и Брянской областях к российским военным обратился Кирилл Буданов. Руководитель ГУР предложил оккупантам сдаться.
- "Вы можете закончить войну уже сейчас, не нужно ждать, пока вас убьют или ранят. Обращайтесь в проект "Хочу жить" и мы поможем вытащить вас из приближающейся мясорубки", – подчеркнул Буданов.