Рейд под Белгородом: Данилов озвучил, каким регионам России следует подготовиться к таким операциям

На Белгородщине проходит рейд, организованный легионом "Свобода России" и Русским добровольческим корпусом. По словам Алексея Данилова, следует быть готовым жителям других регионов страны.

Соответствующее мнение озвучил секретарь СНБО во время телемарафона. По словам Алексея Данилова, ряд российских областей не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока Украина не одержит победу, передает 24 Канал.

Читайте также "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине

Брянской и Курской областям приготовиться

На фоне рейда в Белгородской области следует ожидать прорывов в других. У их жителей не будет покоя столько времени, сколько путинский режим будет осуществлять агрессию против нашего государства.

Брянская, Курская, Воронежская область и другие края – они не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, против того (путинского – 24 Канал) режима, конечно, они могут в любой точке России вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс к нашей победе,

– подчеркнул Данилов.

Заметим, что на рейд в Белгородской области остро отреагировала пропагандистка Ольга Скабеева. По ее словам, еще позавчера никто не мог представить себе наступление на Белгородщину. И что, мол, на фоне этого следует ожидать, что международные партнеры предоставят Украине не только истребители F-16, но и ядерное оружие.

Нам сложно диагностировать заболевание, которым страдает Скабеева. Можем отметить, что Украина не причастна к ситуации на Белгородщине.

Рейд на Белгородщине: какая роль Украины