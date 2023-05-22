От отрицания – к панике, – Юсов о том, как Кремль реагирует на события в Белгородской области
Операция Российского добровольческого корпуса в Белгородской области повлекла за собой настоящую панику в России. Оккупанты проводят стихийную эвакуацию людей и даже ядерных боеприпасов.
Спикер ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал, как российское руководство реагирует на события в Белгородской области, пишет 24 Канал. По его словам, ГУР видит реакцию России.
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Россия проводит эвакуацию военного объекта "Белгород-22"
Юсов подчеркнул, что у руководства России сначала было отрицание и непринятие формации, что в итоге переросло в панику.
Как отметил представитель ГУР, элементами паники является эвакуация населения, которая начиналась стихийно, и сейчас оккупационные власти Белгородщины пытаются придать ей организованные формы.
Кроме того, он добавил, что эвакуация военного объекта "Белгород-22" – "это тоже реакция". Юсов подчеркнул, что для эвакуации такого рода объекта требуется значительный ресурс. В частности, планы по привлечению серьезной техники и количества личного состава.
Представитель ГУР МО считает вполне закономерным и исторически справедливым то, что Россия начинала так называемую "спецоперацию" в Украине, но теперь "СВО" продолжается на территории Белгородской области.
Он также добавил, что накапливавшиеся в России внутренние конфликты, которые режим Путина усугублял и обострял, могут активизироваться по всей территории страны-агрессора.
Что в Кремле заявили о событиях в Белгородской области
- С самого утра, 22 мая, в Белгородской и Брянской областях неспокойно. Там фиксировали "хлопок", атаку беспилотника и вертолеты в небе.
- Известно, что на территорию России вошли российские добровольцы, восставшие против кремлевского режима. Их цель – создать в Белгородской области "демилитаризованную зону", чтобы оккупанты не могли обстреливать Украину.
- В украинской разведке подтвердили, что легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности". Важно отметить, что украинцы не участвуют в операции. Об этом заявили в Офисе Президента.
- Бойцы Российского добровольческого корпуса полностью освободили Козинку Белгородской области, а также вошли в Грайворон. Именно возле Грайворона находится объект "Белгород-22".
- В Кремле уже привычно заявляют о якобы "украинской" ДРГ. Именно такую информацию доложили российскому диктатору Владимиру Путину.