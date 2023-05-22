От отрицания – к панике, – Юсов о том, как Кремль реагирует на события в Белгородской области

Операция Российского добровольческого корпуса в Белгородской области повлекла за собой настоящую панику в России. Оккупанты проводят стихийную эвакуацию людей и даже ядерных боеприпасов.

Спикер ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал, как российское руководство реагирует на события в Белгородской области, пишет 24 Канал. По его словам, ГУР видит реакцию России.

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Россия проводит эвакуацию военного объекта "Белгород-22"

Юсов подчеркнул, что у руководства России сначала было отрицание и непринятие формации, что в итоге переросло в панику.

Как отметил представитель ГУР, элементами паники является эвакуация населения, которая начиналась стихийно, и сейчас оккупационные власти Белгородщины пытаются придать ей организованные формы.

Кроме того, он добавил, что эвакуация военного объекта "Белгород-22" – "это тоже реакция". Юсов подчеркнул, что для эвакуации такого рода объекта требуется значительный ресурс. В частности, планы по привлечению серьезной техники и количества личного состава.

Представитель ГУР МО считает вполне закономерным и исторически справедливым то, что Россия начинала так называемую "спецоперацию" в Украине, но теперь "СВО" продолжается на территории Белгородской области.

Он также добавил, что накапливавшиеся в России внутренние конфликты, которые режим Путина усугублял и обострял, могут активизироваться по всей территории страны-агрессора.

Что в Кремле заявили о событиях в Белгородской области