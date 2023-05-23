Россиянам угрожает катастрофа в Бахмуте: изменят ли ситуацию на фронте события под Белгородом

Интересные события в Белгородской области, по-видимому, создают проблемы для российских оккупантов. Если на это не реагировать, такие рейдовые действия будут случаться все чаще.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, ситуация в Белгороде и в населенных пунктах вблизи точно привлекла внимание оккупантов. У них может возникнуть интересная проблема.

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Россиянам может угрожать катастрофа под Бахмутом

Как отметил Самусь, россияне вынуждены реагировать на появление Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской области. Туда нужно привлекать резервы.

Если россияне не будут уделять этому внимания, рейдовые действия будут распространяться. Это создает дополнительные дестабилизирующие факторы, и это давление определенным образом получит политический аспект. Как определенные группы, идентифицирующие себя представителями демократической России будущего, могут контролировать что-либо на территории путинской России? Это давление на самого Путина,

– рассказал Самусь.

Параллельно в оккупантов не такая и хорошая ситуация в Бахмуте. Они до сих пор не смогли полностью оккупировать город. А подразделения Сил обороны Украины продолжают продвигаться по флангам и занимать высоты.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили информацию, что за почти 10 месяцев боев на Бахмутском направлении оккупанты потеряли более 100 тысяч личного состава . Речь идет как об уничтоженных россиянах, так и об раненых.

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Это со временем может привести к ситуации, когда украинские военные буквально будут уничтожать группировку оккупантов в городе с помощью артиллерии. А в определенный момент может случиться и окружение захватчиков. Россияне тоже нуждаются в резервах на этом направлении.

Бахмут потребует от россиян повышенного внимания с точки зрения резервов. Не пришлют резервы – может быть катастрофа для оккупантов в Бахмуте. Не дадут резервы на Белгородскую область – тогда рейдовые действия будут распространяться,

– подчеркнул Самусь.

Что происходит в Бахмуте: коротко