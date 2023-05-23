Россия столкнулась с серьезной угрозой, – разведка Британии о событиях на Белгородщине
Источник:Министерство обороны Великобритании
Россияне столкнулись с партизанами по крайней мере в трех местах в Белгородской области вблизи украинской границы. Самый серьезный инцидент произошел возле Грайворана.
Поэтому Россия эвакуировала несколько сел и направила дополнительные силы безопасности. Об этом сообщили британские разведчики.
Важно Оккупанты признали, что российские добровольцы до сих пор контролируют часть Белгородской области
Россия столкнулась с серьезной угрозой
По словам экспертов, между 19 и 22 мая российские силы безопасности, вероятно, столкнулись с партизанами, по крайней мере, в трех местах в Белгородской области.
Личности партизан остаются неподтвержденными, но российские антирежимные группы взяли на себя ответственность,
– отметили в разведке.
Самый серьезный инцидент произошел возле Грайворана. Наряду с огнем из стрелкового оружия вблизи мест инцидентов наблюдался рост количества огневых атак беспилотников или косвенных огневых атак. Поэтому Россия эвакуировала несколько сел и направила в этот район дополнительные силы безопасности.
"Россия сталкивается с все более серьезной угрозой безопасности многих доменов в своих приграничных регионах с потерями боевых самолетов, атаками с применением самодельных взрывных устройств на железнодорожные линии, а теперь и с прямыми партизанскими действиями", – подчеркнули британские разведчики.
Они добавили, что Россия, вероятно, использует эти инциденты, чтобы подтвердить официальный нарратив о том, что она является жертвой войны.
Что этому предшествовало
- 22 мая в Белгородской области России Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" начали операцию, в которой участвуют исключительно граждане России.
- Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России.
- По состоянию на 23 мая Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" продолжают контролировать часть Белгородской области. Там идет "контртеррористическая операция".
- В Соединенных Штатах прокомментировали события в Белгородской области России. Там напомнили, что США не дают Украине возможностей и не поощряют атаки по российской территории.