Лес, река и развлечения: показываем на карте улицу Щорса в Белгороде, где обрушился подъезд

Утром 12 мая после сирен в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома, из-под завалов продолжают доставать тела погибших. Пока не известно, что именно произошло, но Россия обвинила Украину.

В СНБО уже заявили, что это похоже на провокацию самих россиян. Поскольку на видео с камер не видно падающих объектов, дом могли взорвать изнутри. 24 Канал собрал, что известно о разрушенном доме.

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Какой именно дом подвергся разрушениям – карта и фото

Адрес в Белгороде, где произошел взрыв в доме, – улица Щорса, 55А. Это окраина города, рядом расположены больницы, гостиницы, спорткомплексы, торговые центры и офисы различных частных компаний. А еще там много лесов и река Северский Донец, на которой находится Белгородское водохранилище.

Где расположен обвалившийся дом в Белгороде / Скриншот 24 Канала

До Харькова отсюда всего 84 километра, а до государственной границы с Украиной еще меньше – 30 километров. Неудивительно, что россияне до полномасштабного вторжения постоянно ездили на харьковские рынки.

Где Белгород, в котором 12 мая обрушился дом: показываем на карте

Сам дом длинный и похож на зеркальную букву С.

Улица Щорса 55А в Белгороде, где обрушился дом / Скриншот 24 Канала

Хотя он расположен на окраине в микрорайоне Луч управы Славянской, но улица Щорса ведет к центру города.

Улица Щорса в Белгороде на карте / Скриншот 24 Канала

Дом поврежден с нескольких сторон, поэтому стрелять могла сама Россия

Управами в Белгороде называют территориальные подразделения в пределах избирательного округа. Они "поддерживают оперативную связь с администрацией города". Управ в Белгороде 27, их создали в 2019 году. Название, конечно же, отсылает ко временам Российской империи – тогда это были исполнительные органы городской думы.

Эксперты издания Defence Express отмечают: "в телевизоре" показали не все повреждения. В телекамеры попали только те, которые выгодны власти и подтверждают пропагандистскую версию об "обстреле Белгорода Украиной".

Абсолютное большинство ракурсов от российских операторов с государственных каналов снято с юго-западной части дома, со двора. Хотя значительно большие повреждения с противоположной стороны – северо-восточной. (...) Если "прилет" и был, то он пришелся по северо-восточной части дома. Это означает, что с довольно большой долей вероятности, если это действительно был "прилет", то он мог быть только со стороны России,

– констатируют аналитики.

Как они заметили, окна на Щорса, 55А, выбиты именно с внешней стороны. Воронки от баллистической ракеты нет, крыша была целой и частично обрушилась впоследствии.

А еще в Defence Express напомнили: во время войны России против Украины оккупанты несколько раз обстреливали Белгород авиабомбами и зенитными ракетами. Но вряд ли россияне признают свою вину.

Альтернативная версия – "рязанский сахар". Это практика ФСБ по подрыву жилых домов. Российские власти уже прибегали к такому теракту, чтобы оправдать начало второй чеченской войны. OSINT-аналитики также напоминают о событиях 1999 года.