Жители Белгорода встревожены, – Яковенко о реакциях на провокации со стороны россии
Когда очередная тактика оккупантов не срабатывает, они прибегают к провокациям. Недавно российские боевики обстреляли собственную территорию – город Белгород, чтобы обвинить в этом ВСУ.
Жители города встревожены, значительная часть уезжает. Об этом 24 каналу сказал российский журналист Игорь Яковенко.
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Пропаганда действенная
По словам Яковенко, посеять панику среди простого народа больше, чем удается. В этом принимают участие главы региона, которые вроде бы не понимают, за что "украинцы их обстреливают".
Когда с территории Белгородской области обстреливают украинские города – это нормально. А если в ответ прилетает… Конечно, руководители точно знают, что по Белгороду стреляют не ВСУ, а россияне. Однако попытаться посеять эту панику и возмущение среди людей типа "А нас за что?" – это, безусловно, действенная вещь,
– объяснил он.
Он добавил, что точно оценить эффективность пропаганды невозможно. Но то, что в целом она действенна – исторический факт.
"Большое количество россиян сегодня зомбировано этой пропагандой. Они находятся под действием этого тяжелого наркотика", – резюмировал Яковенко.
россияне нанесли удар по Белгороду: что известно
- 3 июля в российском Белгороде раздались громкие "хлопки". Вскоре над городом скопились тучи дыма.
- В результате "прилета" умерло 5 человек. Среди погибших – семья, которая в начале полномасштабного вторжения России в Украину переехала из села Цуповка Харьковской области.
- Жители Белгорода в панике. Они требуют объяснений у местных властей и не знают, как после такого спокойно спать ночью.
- Традиционно провокацию устроили сами же россияне, которые не только не гнушаются убийствами мирных людей, но и готовы бить по своим согражданам.
- Цель оккупантов – обвинить в обстреле ВСУ. План провалился, ведь на месте удара были найдены фрагменты российского ЗРПК "Панцирь С1", которого нет на вооружении Украины.
- В то же время российские пропагандисты настаивают, что виноваты именно украинские военные. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что провокации на территории России устроили Киев и "западные кураторы". Она откровенно пригрозила ответом.
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