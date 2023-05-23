"Привет из Бахмута": в сети показали, чем занимаются добровольцы на Белгородщине
Пока в Кремле "крайне обеспокоены" из-за ситуации в Белгородской области, российские добровольцы продолжают операцию. Собственно, они "освобождают" населенные пункты на западе пока путинского государства для создания "зоны безопасности".
В понедельник, 22 мая, бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" приступили к операции по демилитаризации Белгородщины и других регионов. В то же время пресс-секретарь президента Путина заявил, что с "незаурядной обеспокоенностью" в Москве наблюдают за происходящим. Больше – в материале 24 Канала.
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"Россия будет свободной!"
Уже 23 мая в сети начали появляться фотографии и видео из первых "освобожденных" населенных пунктов России. На одном из роликов видно, что русские добровольцы написали на стене здания: "Привет из Бахмута".
Очевидно, это такой "стеб" захватчиков по поводу их заявлений о якобы "взятии" города-крепости на Донетчине.
Что происходит в Белгородской области: смотрите видео
Вместе с тем появились другие фотографии, на которых видны военные добровольческих батальонов со своим флагом. Из этих кадров действительно становится очевидным, что "освобождения" всей России – не за горами.
Легион и РДК продолжают освобождать Белгородскую область. За Россию! За свободу,
– также отмечали в легионе "Свобода России".
Российские добровольцы на Белгородщине / фото из телеграм-каналов
Как добровольцы "освобождали" Белгородщину: просматривайте видео
Кремль сгоняет силовиков
- Напомним, что в Белгородской области оккупанты объявили 22 мая о проведении плана "Эдельвейс". Он предусматривает сбор всех силовых структур России для проведения "антитеррористических действий".
- Интересно, что уже на следующий день соответствующие меры приняли по Брянской области, которая также ожидает "освобождения". Хотя на официальном уровне об этом, конечно, не было ни слова.
- Отметим также, что российские батальоны заявляли раньше, что уже контролируют такие населенные пункты, как Козинка и Гора-Подол, а также двигаются в сторону Грайворона.