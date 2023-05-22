Предстоит завершать с Путиным: когда в России может вспыхнуть гражданская война

События, происходящие в Белгородской области, значительно нарушают покой внутри России. Вероятно, это предвестник гражданской войны.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Марат Гельман. По его словам, россияне настроены избавиться от режима диктатора Владимира Путина.

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Гражданской войне быть

Марат Гельман объяснил, что в составе украинской армии есть российский легион "Свобода России", главная задача которого быть именно на территории России по определенным соображениям ВСУ.

К тому же идет война. Белгородщина – территория, с которой взлетают вражеские самолеты для дальнейшей бомбардировки Украины, тоже участвует в ней.

Можно ли это считать гражданской войной? Наверное, сейчас еще нельзя, но рано или поздно до этого дойдет!

– подчеркнул он.

Тем более, что украинская армия планирует освободить свои территории и не стремится захватывать земли России.

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Что ждет Россию

Россияне прекрасно понимают, что с Путиными и его режимом следует завершать, потому что они ни к чему хорошему не приведут.

В то же время, эффективно сделать это могут представители оппозиции или военизированные легионы.

Я мечтал бы, чтобы это не было войной, чтобы его просто снесли все, но я не исключаю, что это будет и война тоже,

– добавил он.

В любом случае, россияне в Белгородской области могут испытать эмоции, которые переживали украинцы в первый день полномасштабного вторжения.

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