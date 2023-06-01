Кремль чувствует угрозу из-за событий на Белгородщине, – Фейгин сказал, кем могут закрыть границу
Русский добровольческий корпус снова посетил территорию Белгородской области. Кремль ощущает угрозу из-за этих рейдов, но есть нюансы.
Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Кремль явно обратил внимание на события в Белгородской области. Однако пока они не будут реагировать достаточно жестко на подобные рейды.
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Как Россия может попытаться защитить свою границу
По мнению Фейгина, в Кремле рассчитывают, что эти рейды будут незначительными, и уже через некоторое время представители РДК будут возвращаться в Украину. Вероятно, они убеждают себя не перемещать кадровые войска в Белгородскую область.
Они не хотят перемещать тысячи или десятки тысяч войск из Украины. Они думают, что лучше им быстрее добиться результата в Украине, а тогда угроза рейдов на Белгородщину отпадет. Поэтому они хотят обойтись силами Росгвардии и каких-то армейских резервов, которых у них не так много,
– отметил Фейгин.
Впрочем, оккупанты осознают, что рейды РДК могут быть регулярными. Но привлекать кадровые войска там пока не желают.Заметьте! Это – очередная масштабная операция бойцов Российского добровольческого корпуса на территории России. Все, что известно о первых рейдах российских добровольцев на Белгородщину, – читайте в материале 24 Канала.
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Как предположил Фейгин, со временем российские захватчики попытаются договориться с владельцем ЧВК "Вагнера" о размещении его подразделений в Белгородской области. Но это может произойти только через несколько месяцев, когда вагнеровцы попытаются хоть как-то восстановить свой потенциал после боев на Бахмутском направлении.
Бои под Шебекиным: коротко
- 1 июня бойцы из Русского добровольческого корпуса снова пришли в Белгородскую область. Они находятся вблизи города Шебекино.
- В РДК утверждали, что они сейчас в пригороде Шебекино. Речь идет о поселках Новая Таволжанка/Титовка. На обнародованном видео были слышны звуки выстрелов из автомата.
- Также есть информация о пожаре на заводе "Монокристалл" в Шебекино. На предприятии якобы были российские армейские топливозаправщики. Сам завод производит синтетический сапфир, который используют в электронной и оптоэлектронной промышленности.