В Белгородской области появятся блокпосты: где россияне планируют их разместить
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 19 марта сообщил, что в Белгородской области появятся блокпосты. Их планируют разместить в районах, которые подвергаются обстрелам.
Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, местные власти также решили ограничить проезд в некоторые районы Белгородской области, передает 24 Канал.
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В Белгородской области установят блокпосты
Гладков рассказал в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, что с 20 марта в нескольких населенных пунктах Белгородской области появятся блокпосты, с помощью которых власти будут контролировать передвижение жителей.
По словам губернатора, ограничения будут касаться ряда приграничных населенных пунктов.
Ограничат въезд в такие населенные пункты Белгородской области:
- Козинка;
- Грайворон;
- Глотово;
- Гора-Подол;
- Безымянное;
- Новостройки 1-й и 2-й.
Гладков пояснил, что на въезде в указанные населенные пункты будут поставлены блокпосты. Также местным жителям будет разрешено въезжать и выезжать из этих населенных пунктов, когда это будет безопасно и в случае необходимости.
Он добавил, что местные власти убеждали жителей эвакуироваться, но некоторые это сделать отказались.
Сначала люди говорили: "нет, мы останемся", начинается усиление обстрелов - говорят: "Вывезите нас". А уже физически оказать помощь по вывозу практически невозможно, не подвергая риску жизни других людей,
– сказал Гладков.
По словам губернатора, жители населенных пунктов, где установят блокпосты, будут освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг за март 2024 года. Несмотря на это, губернатор не сообщил, как долго будет ограничен въезд в села.
В Белгороде постоянно происходят обстрелы
- Россияне 19 марта в очередной раз заявили о работе ПВО в Белгородской области. Сообщается, что якобы было сбито 11 воздушных целей.
- Вечером 18 марта город Белгород также стал объектом воздушной атаки. Вячеслав Гладков, губернатор области, сообщил, что среди целей атаки были промышленные объекты, такие как завод "Энергомаш", известный своим производством котельного оборудования.
- В Белгородской области 17 марта в городе Строитель упал разгонный блок российской ракеты. Вследствие этого произошло попадание в один из домов и пострадала женщина.