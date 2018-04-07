Белка на колесах: травмированному животному сделали необычные протезы (видео)

В Турции ветеринары сделали белке по имени Карамель колеса вместо протезов для передних лап.

Животное потеряло обе передние конечности, попав в охотничью ловушку, информирует BBC.

Смотрите также: В Instagram выложили фото самой грустной собаки в интернете

Ее нашли раненой в турецком городе Батман. Неравнодушные местные не только не дали ей погибнуть, но и позаботились, чтобы животное могло и дальше передвигаться.

Ветеринары из Айдинского университета в Стамбуле разработали для выверки специальные протезы в виде двух небольших колесиков.

Смотрите видео, как травмированная белка движется на колесах-протезах: