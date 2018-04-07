Белка на колесах: травмированному животному сделали необычные протезы (видео)
В Турции ветеринары сделали белке по имени Карамель колеса вместо протезов для передних лап.
Животное потеряло обе передние конечности, попав в охотничью ловушку, информирует BBC.
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Ее нашли раненой в турецком городе Батман. Неравнодушные местные не только не дали ей погибнуть, но и позаботились, чтобы животное могло и дальше передвигаться.
Ветеринары из Айдинского университета в Стамбуле разработали для выверки специальные протезы в виде двух небольших колесиков.
Смотрите видео, как травмированная белка движется на колесах-протезах:
Источник: 24 Канал
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