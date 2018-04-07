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Белка на колесах: травмированному животному сделали необычные протезы (видео)

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Белка получила необычные протезы в виде колес
Белка получила необычные протезы в виде колес / Кадр из видео

В Турции ветеринары сделали белке по имени Карамель колеса вместо протезов для передних лап.

Животное потеряло обе передние конечности, попав в охотничью ловушку, информирует BBC.

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Ее нашли раненой в турецком городе Батман. Неравнодушные местные не только не дали ей погибнуть, но и позаботились, чтобы животное могло и дальше передвигаться.

Ветеринары из Айдинского университета в Стамбуле разработали для выверки специальные протезы в виде двух небольших колесиков.

Смотрите видео, как травмированная белка движется на колесах-протезах:

Теги: LifeStyle Новости Украины мир животных Новости Турции
Источник: 24 Канал
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