Белла Хадид показала глубокое декольте в откровенном комбинезоне: фото

21-летняя американская супермодель Белла Хадид в пятницу, 7 сентября, посетила традиционную вечеринку Harper's Bazaar Icons, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Гостей в отеле Plaza встречала директор моды американского издания Карин Ройтфельд. Модель Белла Хадид бесспорно стала в центре внимания всех гостей.

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Для мероприятия Белла выбрала откровенный обтягивающую комбинезон бежевого оттенка с глубоким декольте. Такой образ она соединила с прозрачными туфлями на каблуках.



Белла Хадид / Getty



Белла Хадид / Getty



Белла Хадид / Getty

Вместе с тем сестра Беллы Джиджи Хадид выбрала скромную одежду. Модель надела черное платье с пышной юбкой из органзы.



Джиджи Хадид / Getty