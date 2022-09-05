Белогоровка, Покровское и Краматорское направление: в Генштабе рассказали об успехах ВСУ

5 сентября 2022 , 18:37
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Источник:

Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины преуспели на Краматорском направлении. Также украинские военные отразили штурм российских оккупантов.

Успех ВСУ на Краматорском направлении

Об оперативной ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Сообщается, что ВСУ на Краматорском направлении имели тактический успех.

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В частности, наши военные выбили врага с ранее занятых им позиций.

ВСУ остановили попытки наступления оккупантов 

В Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледарь, Зайцево и Семигорье.

Какова ситуация на Донбассе

  • Российским военным не удается захватить Луганскую область, несмотря на оккупацию Северодонецка и Лисичанска.
  • Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что украинские военные сдерживают оккупантов возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Там продолжаются боевые действия, однако российская армия не может прорвать оборону ВСУ.
  • В то же время россия бросила значительные силы на захват Донецкой области. Недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ захватить Донбасс до 15 сентября.
  • Но продвижение врага на Донбассе минимально. Также российская армия несет серьезные потери – по состоянию на 5 сентября ликвидировано 49 800 оккупантов.
  • 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении населенного пункта в Донецкой области. По словам президента, на направлении Лисичанск – Северск продвинулась вперед 54 бригада.

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Автор: Михайло Гема