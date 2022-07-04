Белорусские партизаны готовы, – Вячорка о возможном наступлении армии Лукашенко

На днях Лукашенко заявил, что судьба белорусской армии определена. Уже есть информация, что людей скрыто мобилизуют. Однако если военные действительно получат приказ идти в наступление на Украину, то здесь подключатся уже подготовившиеся белорусские партизаны.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист Франак Вячорка. Он говорит, что в марте партизанские акции на железных дорогах реализовали люди из разных сфер.

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Какие цели преследуют белорусские партизаны

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, белорусское "подполье" преследовало две цели:

не допустить входа белорусских войск в Украину,

вывести русские войска с территории Беларуси.

Вячорка отметил, что первая цель достигнута – белорусская армия не вошла в Украину .

Он добавил, что был сформирован общественный консенсус, около 87% людей против этого. "Даже среди поклонников Лукашенко нет никакой поддержки в этом", – говорит журналист.

А что касается выхода российских войск из Беларуси, то их было более 50 тысяч. Сейчас от 500 до 900 солдат России осталось, но они вообще не пересекаются с белорусскими военными или гражданскими.

– объяснил Вячорка.

Потому, по мнению журналиста, вторая цель тоже наполовину осуществлена.

Белорусские партизаны готовы к возможному наступлению

Вячорка заявил, что белорусские партизаны готовы к действиям. Сейчас записалось в "план победы" 200 тысяч человек. Хотя еще с начала войны записалось 30 тысяч.

Эти люди тренируются и готовятся к сопротивлению. Он добавил, что с партизанами постоянно работает их организация из Варшавы – это силовики, которые перешли на сторону белорусов в начале революции 2020 года.

Мы готовимся к новой волне сопротивления, как только это начнется. И когда Лукашенко вздумает вводить белорусские войска в Украину, белорусы не останутся безучастными,

– подтвердил журналист.

Могут ли партизаны начать сопротивление приказу Лукашенко? На это Вячорка ответил, что у белорусских партизан нет четких целей, как это было в феврале, марте или апреле, когда там были российские войска.

С другой стороны, сейчас такие действия могут привести к очередным репрессиям. По словам журналиста, им нужно разумно использовать ресурсы протестующих, потому что каждый выход на улицы города – это новые аресты, людей пытают в тюрьмах.

"Мы еще покажем, как белорусы умеют протестовать", – подытожил он.

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