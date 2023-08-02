Сделают все, чтобы защитить своих: в НАТО отреагировали на нарушение Беларусью границы с Польшей

Белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство Польши. Беларусь отвергает эти обвинения. А в НАТО заявили, что готовы защитить стран-членов Альянса.

Вечером 1 августа Минобороны Польши заявило о нарушение своего воздушного пространства двумя вертолетами со стороны Беларуси. У Лукашенко опровергли этот факт, обвинив Польшу в умышленном продуцировании лжи. На следующий день ситуацию впервые прокомментировали в НАТО.

Смотрите также Вагнеровцев в Беларуси может быть несколько групп: каковы их возможные цели и что задумал Путин

НАТО следит за своими восточными границами

2 августа в НАТО отреагировали на инцидент с белорусскими вертолетами над польской территорией. В штаб-квартире в Брюсселе заявили, что находятся на постоянной связи с польскими властями. Также там внимательно следят за ситуацией и изменениями на польско-белорусской границе.

В Организации подчеркнули, что сделают все необходимое, чтобы территория Альянса находилась в безопасности.

"Незваные белорусские гости" в Польше: что известно