Заметают следы: что делают белорусские спецслужбы после провокации в Польше

1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши в районе Беловежи. Впоследствии этот факт подтвердило польское Минобороны. В то же время в Беларуси данную информацию опровергли, а сейчас пытаются "замести следы".

О действиях белорусов в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он предположил, что за этим могут стоять белорусские спецслужбы.

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Белорусы меняют вертолеты

Несмотря на свое заявление, мол Беларусь не нарушала воздушное пространство Польши, там спрятали экипажи и вертолеты, участвовавшие в провокации. Так, технику перегнали с пограничного аэродрома, где она базировалась, под Минск в Мачулищи. Заменили вертолеты на идентичные – Ми-8 и Ми-24.

Это чтобы не могли "срисовать" бортовые номера и узнать фамилии экипажа. Я думаю, такой маневр придумали спецслужбы Беларуси с целью скрыть провокацию в воздушном пространстве Польши,

– предположил военный эксперт.

Олег Жданов о провокации Беларуси: смотреть видео

Отметим, некоторые эксперты допустили цель провокации белорусов: они могли исследовать станции тактической разведки, зашедшие на территорию Польши. Или искать системы РЭБ или другое оборудование для усиления границ Польши. Еще один вариант – проводить разведку и доразведку местности для того, чтобы выявить вероятные пути продвижения в глубь территории Польши для вагнеровских отрядов.

Белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши: основное