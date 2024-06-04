"Проникся вопросом": сможет ли Белоусов повлиять на жен российских мобилизованных

В России на "протесты" снова собрались жены мобилизованных и контрактников. На эту акцию быстро отреагировал новый министр обороны Андрей Белоусов, который якобы проникся вопросом и хочет встретиться с митингующими.

В разговоре с 24 Каналом политтехнолог Борис Тизенгаузен предположил, кто и с какой целью организовал подобную акцию. Он добавил, что сейчас Белоусов просто поиграет в глубоко верующего и отзывчивого человека.

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Как прошла очередная акция жен мобилизованных

Российские пропагандистские телеграм-каналы написали, что якобы Белоусов не против демобилизации, но генштаб жестко обозначил позицию. На фоне генеральских чисток министр не хочет еще больше обострять отношения с военными. Но готов выслушать родственников военных, уделить им время.

Девушка, которая освещала эту "акцию" рассказала, что журналистов намеренно не звали, чтобы не подвергать их опасности. Ведь во время прошлой акции якобы задержали журналистку, поэтому на этот раз жены мобилизованных решили, что освещать митинг должна одна из участниц протеста.

Корреспондентка-любительница рассказала, что автозак поехал, возможно, его пригнали, чтобы попугать "протестующих". Она похвасталась, что девушки стали на колени и поэтому силовики не смогли их задержать.

Это вообще войдет в историю российского беспощадного бунта. Чего они там хотят, чтобы их мужья вернулись домой? Не вернутся. Странно, что они вообще вышли и что-то просят. Наоборот, если не вернется, то можно будет закрыть кредиты,

– отметил Тизенгаузен.

По его словам, российские спецслужбы держат подобные "акции" на контроле и дают возможность им произойти.

"Я не верю в подобную акцию, чтобы она не была согласована со спецслужбами. Просто не верю. Они скорее всего показали картинку, что этих "протестующих" всего десяток, а остальные якобы счастливы. Я больше поверю, что они это задание выполняли", – сказал политтехнолог.

Что известно о движении жен мобилизованных в России