Впервые министром обороны стал экономист: Bloomberg о замене Шойгу на Белоусова

Путин назначил экономиста Андрея Белоусова министром обороны, сместив Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности. По мнению аналитиков, это решение отражает сосредоточение Кремля на развитии военной экономики России.

Как сообщают международные журналисты, неожиданная ротация произошла через несколько дней после пятой инаугурации Путина. Новый министр обороны, 65-летний Белоусов, ранее был экономическим советником Путина и первым вице-премьером.

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Изменения в военном блоке Кремля

Шойгу, который долгое время был одним из ближайших соратников Путина, получил "мягкое понижение". Николай Патрушев, ранее занимавший должность секретаря Совета безопасности, был уволен и ждет назначения на новую работу.

Белоусов лично лоялен к Путину, и он во всем разберется. Было слишком много личных интересов,

– сказал политический консультант для материала Bloomberg.

Назначение Белоусова происходит на фоне ограниченного продвижения российских войск в Украине и после скандала с коррупцией, касающийся заместителя министра обороны Тимура Иванова, ключевого помощника Шойгу.

По словам инсайдера Кремля, Путин доверяет Белоусову и считает его честным и не коррумпированным. Экономист Белоусов известен своей жесткой позицией в отношении бизнеса и был одним из инициаторов повышения налогов с металлургической и горнодобывающей промышленности, даже после начала войны.

Шойгу, который когда-то был близким к Путину, потерял свое положение после конфликта с Евгением Пригожиным, основателем ЧВК "Вагнера", и неудачного бунта в июне 2023 года. Перевод Шойгу в Совет безопасности свидетельствует об уменьшении его влияния.

Заместитель председателя Совета безопасности, Дмитрий Медведев, также потерял свое влияние в последние годы. Путин в 2020 году изменил Конституцию, что позволяет ему оставаться у власти до 2036 года, когда ему будет 83 года.

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Аналитики Института изучения также писали о кадровых изменениях на ключевых должностях, которые осуществил Путин. Эксперты отмечают: это может свидетельствовать о подготовке Москвы к затяжной войне против Украины.

В ISW акцентируют, что Путин неоднократно использовал тактику перевода чиновников на менее значимые роли, чтобы сохранить их лояльность. Собственно, поэтому и Шойгу не уволили.