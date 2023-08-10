Есть раненые и проблемы со светом, – Соболевский о последствиях очередного удара по Херсонщине
Днем 10 августа оккупанты нанесли артиллерийские удары по Херсонщине. В частности, россияне обстреляли Белозерку. Вражеская артиллерия попала по местным жителям именно в тот момент, когда они получали гуманитарную помощь.
Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу, что 9 человек получили ранения в результате обстрела в Херсонском районе и в частности в Белозерке.
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Враг продолжает тактику террора
Из пострадавших 5 человек нуждаются в госпитализации. Они находятся в больнице, работают врачи, чтобы спасти им жизнь. Пока их состояние стабильное, а прогнозы – положительные.
Враг продолжает тактику террора, когда обстреливает не военные объекты. Он считает, что гуманитарный центр, больницы или детские сады – это военная законная цель. Это сознательная тактика террора, недопустимая ни для одной цивилизованной страны,
– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.
Оккупанты обстреляли 10 августа Херсонщину: смотрите видео
Кроме того, в результате обстрелов россиян 6 населенных пунктов в Херсонской области остались без света. Работы по возобновлению энергоснабжения продолжаются.
"В ближайшее время насколько это возможно все будет восстановлено. Но сейчас работники энергетических компаний выполняют свою профессиональную деятельность в очень сложных условиях безопасности, да еще и имея ограниченные ресурсы", – отметил Юрий Соболевский.
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Больше об обстрелах Херсонской области
- В Херсонской области 10 августа продолжались очередные обстрелы. В частности, российская артиллерия ударила по Белозерке около 11:20. Враг попал рядом с гуманитарным штабом. В Херсонской областной прокуратуре отметили, что начато досудебное расследование по факту обстрела.
- Ранее 9 августа оккупанты обстреляли Херсон, выпустив по городу 16 снарядов. В частности, они попали по территории дошкольного учреждения. В результате обстрела 72-летний мужчина получил травму головы. Также повреждено сооружение детского сада.
- Кроме того, захватчики в Херсонском районе ударили по жилым кварталам населенных пунктов области, территории складов коммунального предприятия, территории и гаражным помещениям амбулатории и линии электропередач.
- В Бериславском районе оккупанты попали по территории медицинского учреждения.