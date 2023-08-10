Россияне накрыли из артиллерии Белозерку на Херсонщине, когда люди получали гуманитарную помощь

Днем 10 августа российские оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области. Враг бил из артиллерии.

К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие. Один из них – получил тяжелые ранения.

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Что известно об обстреле Белозерки

Как рассказали в ОВА, вражеская армия из артиллерии обстреляла Белозерку. В результате этого были травмированы 6 человек.

Под огнем оказались жители, получавшие в это время гуманитарную помощь. К сожалению, один человек получил тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

В прокуратуре отметили, что по этому факту начато досудебное расследование. По данным следователей, обстрел произошел около 11:20. Оккупанты попали вблизи гуманитарного штаба.

Обстрел продолжается,

– отметили в прокуратуре.



Обстрел Белозерки / фото прокуратуры

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