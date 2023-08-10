Россияне накрыли из артиллерии Белозерку на Херсонщине, когда люди получали гуманитарную помощь

10 августа 2023, 12:49
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Александр Прокудин

Днем 10 августа российские оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области. Враг бил из артиллерии.

К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие. Один из них – получил тяжелые ранения.

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Что известно об обстреле Белозерки

Как рассказали в ОВА, вражеская армия из артиллерии обстреляла Белозерку. В результате этого были травмированы 6 человек.

Под огнем оказались жители, получавшие в это время гуманитарную помощь. К сожалению, один человек получил тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

В прокуратуре отметили, что по этому факту начато досудебное расследование. По данным следователей, обстрел произошел около 11:20. Оккупанты попали вблизи гуманитарного штаба.

Обстрел продолжается,
– отметили в прокуратуре.


Обстрел Белозерки / фото прокуратуры

Россия ежедневно обстреливает Херсонщину: последние новости

  • В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 65 обстрелов, выпустив 335 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации.
  • В городе Херсон враг выпустил 16 снарядов.
  • Российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области; территорию складов коммунального предприятия, территорию и гаражные помещения амбулатории и линию электропередач в Херсонском районе; территорию медицинского учреждения в Бериславском районе; территорию дошкольного учреждения в Херсоне.
  • К сожалению, из-за российской агрессии два человека получили ранения.
  • Кроме этого, 9 августа около 11:40 армия России еще раз осуществила минометный обстрел города Херсона. Оккупанты попали по территории детского сада в одном из микрорайонов областного центра. В результате обстрела травму головы получил 72-летний мужчина. Повреждено здание дошкольного образовательного учреждения.
  • Днем 3 августа россияне по артиллерии обстреляли центр Херсона. Из-за этого ранения получил волонтер, приехавший из Норвегии. Ему предоставили необходимую помощь и госпитализировали в местную больницу. Сейчас его жизни ничего не грозит.
  • Также 3 августа враги атаковали Херсон. Мишенями оккупантов стали торговый центр, а также медицинское учреждение.

Автор: Софія Ропан