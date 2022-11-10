Беженцы как оружие – Ходжес объяснил, чего добивается Россия ударами по нашей энергетике

Еще с середины октября Россия сосредоточилась на массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Такую цель оккупанты выбрали неслучайно и речь идет не только о том, чтобы украинцы замерзли зимой.

Как объяснил бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес в интервью 24 каналу, тактика россиян – сделать украинские города непригодными к жизни.

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И тогда, по его словам, сотни тысяч украинских беженцев будут вынуждены бежать в Западную Европу. Это истинные намерения Кремля.

Беженцы как оружие. Москва хочет заставить бежать сотни тысяч людей в Польшу, Германию и в остальные страны Европы для того, чтобы правительства этих государств начали давить на Киев. Кремль хочет, чтобы Украина села за стол переговоров, чтобы война прекратилась. Но у них ничего не получится,

– подчеркнул экс-командующий американской армией в Европе.

Он добавил, что украинцы не сдадутся. Так же, как и их президент.

"Так и Польша, Германия и другие страны вполне понимают, что происходит. Они не будут давить на Киев. России больше не осталось, что делать, ведь она теряет в этом конфликте всюду, где только можно. Сейчас россияне убивают мирных людей, но войну так не выиграешь".

Интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео

Массированные атаки россиян по инфраструктуре Украины: главное

Россия впервые нанесла массированный удар, атакуя энергетические объекты в разных областях и регионах, утром 10 октября. С тех пор россияне уже несколько раз прибегали к такой форме террора, используя не только крылатые ракеты, но и иранские дроны-камикадзе.

Заметим, что только за неделю – с 27 октября по 3 ноября – россияне запустили 68 ракет и применили 30 дронов-камикадзе по разным объектам Украины.

В результате наша энергетическая система получила серьезные повреждения. В частности, из-за атак в Украине внедрили практику аварийных отключений для уменьшения нагрузки на энергосеть – это нужно для того, чтобы, несмотря на повреждения, система могла работать.