Як пояснив колишній командувач американської армії в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю 24 каналу, тактика росіян – зробити українські міста непридатними до життя.

Важливо Чому не було масової атаки цього понеділка та чи достатньо Україні систем ППО: думка бійця ЗСУ

І тоді, за його словами, сотні тисяч українських біженців будуть змушені втікати в Західну Європу. Це – справжні наміри Кремля.

Біженці як зброя. Москва хоче змусити втікати сотні тисяч людей у Польщу, Німеччину та у решту країн Європи для того, щоб уряди тих держав почали тиснути на Київ. Кремль хоче, щоб Україна сіла за стіл переговорів, щоб війна припинилася. Але в них нічого не вийде,

– наголосив екскомандувач американської армії в Європі.

Він додав, що українці не здадуться. Так само, як і їхній президент.

"Та й Польща, Німеччина та інші країни цілком розуміють, що відбувається. Вони не будуть тиснути на Київ. Росії більше не залишилося, що робити, адже вона втрачає в цьому конфлікті всюди, де тільки можна. Зараз росіяни вбивають мирних людей, але війну так не виграєш".

Інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео

Масовані атаки росіян по інфраструктурі України: головне

Росія вперше завдала масованого удару, атакуючи енергетичні об'єкти у різних областях та регіонах, зранку 10 жовтня. Відтоді росіяни вже кілька разів вдавалися до такої форми терору, використовуючи не лише крилаті ракети, але й іранські дрони-камікадзе.

Зауважимо, що лише за тиждень – з 27 жовтня по 3 листопада – росіяни запустили 68 ракет та застосували 30 дронів-камікадзе по різних об'єктах України.

Унаслідок цього наша енергетична система зазнала серйозних пошкоджень. Зокрема через атаки в Україні впровадили практику аварійних відключень для зменшення навантаження на енергомережу – це потрібно для того, аби попри пошкодження система могла працювати.