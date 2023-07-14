Обращался к другим людям: Уоллес оправдался за свой выпад о благодарности Британии
Источник:Бен Уоллес
Бен Уоллес объяснил свое заявление о якобы недостаточной благодарности украинцев Великобритании за ее помощь в войне против России. Он считает, что его слова о благодарности Лондону были искажены.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес создат пост в соцсетях. В нем политик высказался об отношениях Киева и Лондона и помощи Украине в противостоянии полномасштабной российской агрессии.
К теме Уоллес посоветовал Украине быть благодарнее западной помощи: Зеленский уже ответил
Как британский министр объяснил свой выпад
Уоллес написал, что его слова об Украине и благодарности исказили. Он заявил, что тогда обращался не к правительствам, а к гражданам и парламентам международного сообщества.
Я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над общей целью помочь Украине приобрести необходимое для победы. Я говорил о необходимости, чтобы Украина иногда признала, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании,
– объяснил он.
Что сказал Уоллес об Украине
Министр назвал отношения между Лондоном и Киевом партнерскими, а себя – человеком, который был в авангарде активизации поддержки Украины. Чиновник пообещал поддерживать наше государство до тех пор, пока это будет нужно.
Но у национальных парламентов часто есть конкурирующие потребности, и Украина и Британия должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу,
– добавил Уоллес.
Он также написал, что более 70% британцев поддерживают Украину. По его словам, этот рейтинг поддержки является одним из самых высоких в Европе.
Что говорят о словах Уоллеса в Украине
- Дмитрий Кулеба недавно давно понять, что он считает слова британского министра обороны о недостаточной признательности украинцев досадным недоразумением. Глава МИД заявил, что представители Украины и Великобритании сидели рядом на саммите НАТО в Вильнюсе.
- Не так давно по поводу Уоллеса высказывался и Алексей Данилов. По мнению секретаря СНБО, британский министр обороны мог сказать резкие слова в сторону Украины из-за избытка эмоций.