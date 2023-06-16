Процедуры нет, это политическая договоренность: выгоден ли Киеву Бен Уоллес в должности генсека НАТО

В конце сентября 2023 года истекает срок пребывания в должности генсека НАТО Йенса Столтенберга. Кто будет на этом посту с октября 2023 пока не сообщали.

Известно, что нынешний министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтверждал в разговоре с журналистами, что хотел бы стать генсеком НАТО. Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко объяснила в интервью 24 Канала, что есть несколько кандидатов, не только глава Минобороны Британии.

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Что известно об избрании следующего генсека НАТО

Глава миссии Украины при НАТО рассказала, что нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг подтверждал, что хочет завершить свою каденцию. Ведь уже продолжал ее в марте 2022 года из-за войны в Украине.

Наталья Галибаренко отметила, что сейчас есть несколько кандидатов, не только министр обороны Великобритании.

Но я сразу хочу объяснить – как таковой процедуры выборов генсека нет, это политическая договоренность. Как только страны найдут общий язык между одним из кандидатов, тогда мы сможем говорить о том, кто наберет большинство голосов и станет следующим генсеком,

– объяснила Галибаренко.

По ее словам, Уоллес отвечает нашим интересам. По мнению главы миссии Украины при Альянсе, он лично и его страна не раз подтверждали свою преданность тому, чтобы Украина победила в этой войне. Кроме того, очень часто именно Великобритания принимает революционные решения, за которыми затем следуют другие союзники и партнеры.

Однако Наталья Галибаренко объяснила, что не забегает вперед. Ведь в этом вопросе Украина – сторонние наблюдатели, не влияющие на процесс.

"Но я думаю, что одним из факторов, когда будут рассматриваться кандидаты, это будет вариант того, как конкретный политик смог себя показать, в том числе в вопросе Украины. Ведь украинский вопрос для многих становится определяющим и для многих политиков является тестом на профессиональную пригодность", – объяснила должностнее лицо.

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