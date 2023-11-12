Нетаньяху пытается вернуть репутацию: политолог проанализировал позицию премьера Израиля
Премьер Израиля заявил, что после окончания наземной операции в Секторе Газа больше не будет ХАМАС и власти, которая проводит антиизраильскую политику. Но эти заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию в Израиле. Все потому, что сейчас у Беньямина Нетаньяху огромные проблемы.
Об этом 24 Каналу заявил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что в настоящее время премьера страны обвиняют в провале 7 октября. Тогда ХАМАС напал на Израиль.
Смотрите также Эвакуация украинцев, ЦАХАЛ ударил по инфраструктуре Сирии: война на Ближнем Востоке продолжается
"Поэтому он делает все, чтобы показать, что Израиль будет контролировать Сектор Газа на счёт безопасноти. Помним заявления, что Сектор Газа останется под контролем ЦАХАЛ", – сказал политолог.
Сейчас идет активная дискуссия, что дальше делать с Сектором Газа. Ведь, если израильская армия там останется на определенный период – это не решит вопрос.
"Очевидно, что все равно надо выходить. Иначе эту ситуацию антиизраильские силы будут просто преподносить, будто Израиль будет "страной-оккупантом". То же, как они делают в целом насчёт ситуации с Палестиной", – отметил Чаленко.
Формула двух государств
Глава Центра анализа и стратегий добавил, что сейчас нужно уменьшать "антиизраильскую истерию" в мире, особенно в арабских государствах. Сейчас над этим работают Соединенные Штаты Америки.
Как только мы увидим определенный отход оппонентов Израиля от антисемитской политики, тогда, соответственно, сам Израиль шагнет навстречу и начнет соответствующие переговоры. Все равно придется выходить на формулу двух государств – Палестины и Израиля,
– считает политолог.
Что означают заявления премьера Израиля: смотрите видео
Операция Израиля в Секторе Газа
- Беньямин Нетаньяху заявил, что после завершения наземной операции в Секторе Газа останется израильская армия. Однако позиция премьера Израиля противоречит позиции США. Соединенные Штаты хотят сохранить Палестинскую автономию и разместить там международные силы.
- В администрации Нетаньяху объяснили, что после завершения операции войска будут входить и выходить. Это будет зависеть от ситуации безопасности. Там подчеркнули, что о длительной оккупации Сектора Газа не говорится.
- В настоящее время ЦАХАЛ проводит военные действия глубоко в Газе. Израильская армия окружила бункер лидера палестинской группировки ХАМАС.