Нетаньяху пытается вернуть репутацию: политолог проанализировал позицию премьера Израиля

Премьер Израиля заявил, что после окончания наземной операции в Секторе Газа больше не будет ХАМАС и власти, которая проводит антиизраильскую политику. Но эти заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию в Израиле. Все потому, что сейчас у Беньямина Нетаньяху огромные проблемы.

Об этом 24 Каналу заявил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что в настоящее время премьера страны обвиняют в провале 7 октября. Тогда ХАМАС напал на Израиль.

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"Поэтому он делает все, чтобы показать, что Израиль будет контролировать Сектор Газа на счёт безопасноти. Помним заявления, что Сектор Газа останется под контролем ЦАХАЛ", – сказал политолог.

Сейчас идет активная дискуссия, что дальше делать с Сектором Газа. Ведь, если израильская армия там останется на определенный период – это не решит вопрос.

"Очевидно, что все равно надо выходить. Иначе эту ситуацию антиизраильские силы будут просто преподносить, будто Израиль будет "страной-оккупантом". То же, как они делают в целом насчёт ситуации с Палестиной", – отметил Чаленко.

Формула двух государств

Глава Центра анализа и стратегий добавил, что сейчас нужно уменьшать "антиизраильскую истерию" в мире, особенно в арабских государствах. Сейчас над этим работают Соединенные Штаты Америки.

Как только мы увидим определенный отход оппонентов Израиля от антисемитской политики, тогда, соответственно, сам Израиль шагнет навстречу и начнет соответствующие переговоры. Все равно придется выходить на формулу двух государств – Палестины и Израиля,

– считает политолог.

Что означают заявления премьера Израиля: смотрите видео

Операция Израиля в Секторе Газа