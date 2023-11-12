Про це 24 Каналу заявив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що нині прем'єра країни звинувачують у провалі 7 жовтня. Тоді ХАМАС напав на Ізраїль.

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"Тому він робить усе, аби показати, що Ізраїль безпеково контролюватиме Сектор Гази. Пам'ятаємо заяви, що Сектор Гази залишиться під контролем ЦАХАЛ", – сказав політолог.

Нині триває активна дискусія, що далі робити із Сектором Гази. Адже, якщо ізраїльська армія там залишиться на певний період – це не розв'яже питання.

"Очевидно, що все одно треба виходити. Інакше цю ситуацію антиізраїльські сили просто подаватимуть, нібито Ізраїль буде "країною-окупантом". Те саме, як вони роблять загалом щодо ситуації з Палестиною", – зазначив Чаленко.

Формула двох держав

Голова Центру аналізу та стратегій додав, що нині треба зменшувати "антиізраїльську істерію" у світі, яка особливо є в арабських державах. Нині над цим працюють Сполучені Штати Америки.

Щойно ми побачимо певний відхід опонентів Ізраїлю від антисемітської політики, тоді, відповідно, сам Ізраїль зробить крок назустріч і почне відповідні переговори. Усе одно доведеться виходити на формулу двох держав – Палестини та Ізраїлю,

– вважає політолог.

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Операція Ізраїлю в Секторі Гази