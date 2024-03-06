Есть два варианта: кто мог взорвать авто организатора путинских "выборов" в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 6 марта взорвался автомобиль организатора незаконных "выборов" президента России. От полученных травм женщина умерла в больнице.

Кто мог организовать подрыв коллаборантки, рассказал 24 Каналу Виктор Дудукалов – заместитель председателя Бердянского районного совета. После оккупации города женщина добровольно пошла на сотрудничество с агрессором и получила место в захватнической администрации, из-за чего украинские правоохранители возбудили в отношении нее дело за коллаборационизм.

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Кто мог взорвать авто

Скорее всего, за ликвидацией коллаборационистки Светланы Самойленко стоит партизанское движение. Однако всегда оставляем пространство для маневра, ведь иногда ФСБшники намеренно совершают такие действия в отношении незначительных лиц, чтобы сильнее закрутить гайки на оккупированных территориях.

Это довольно распространенная практика. Кого-то уничтожают, чтобы потом можно было увеличить репрессии,

– отметил Дудукалов.

Российские захватчики накануне псевдовыборов сгоняют на временно оккупированные территории тысячи спецназовцев. Случай с подрывом организатора путинских "выборов" может стать официальным поводом для того, чтобы россияне увеличили "меры безопасности".

Каждый, кто участвует в так называемых "выборах" президента России под прицелом, то ли партизан, то ли оккупантов. ФСБшники зачищают своих же приспешников.

Оккупанты почему-то говорят постоянно о какой-то "опасности". Возможно, они сами ее и создают. Но, если это была партизанская акция, то низкий поклон нашим людям, за то, что несмотря на тотальный контроль, совершают такие акции и заставляют коллаборантов нервничать,

– сказал заместитель председателя Бердянского районного совета.

Ярая сторонница России

На оккупированной территории Бердянского района уже псевдовыборы состоятся в третий раз и каждый раз происходят подобные инциденты.

Коллаборантка Светлана Самойленко работала в комиссии на путинских "выборах". Российские захватчики сообщили, что предательница Украины была членом так называемой избирательной комиссии с "решающим правом голоса". Ведь входила в так называемую партию "единой России".

На самом деле она была обычным работником "выборов". Стандартный преступник, которых достаточно на оккупированной территории. Оккупанты намеренно жалуются, что убили якобы важного кадра,

– отметил Дудукалов.

По его словам, это лицо уже не впервые участвовало в псевдовыборах россиян и была сторонницей оккупационной "власти".

Муж и совершеннолетний сын женщины также служат оккупантам. Сын предательницы Никита Самойленко до порабощения города работал дворником, а после российской оккупации стал заместителем так называемого городского головы.

"Представьте себе уровень той "власти". Все коллаборанты и предатели под прицелом. Надеюсь, что это не последняя удачная акция", – добавил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Что известно о ликвидации предательницы