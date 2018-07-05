Беременная Пиппа Миддлтон показала нежный летний образ на Уимблдонском турнире: фото
Сестра Кэтрин Пиппа Миддлтон посетила матч Уимблдонского турнире 2018, который проходит с 2 июля по 15 июля.
На публику Пиппа вышла вместе со своим младшим братом 31-летним Джеймсом Миддлтоном, пишет Daily Mail.
Читайте также: Пиппа Миддлтон поделилась, как поддерживает форму во время беременности
Пиппа Миддлтон пришла на турнир с братом Джеймсом
Для теннисного турнира сестра герцогини, которая в июне подтвердила свою беременность, выбрала легкое кружевное платье белого цвета от Anna Mason. Ее романтический "лук" дополняли голубые эспадрилии на платформе, шляпка и плетеный клатч.
Платье Пиппы не скрывала ее округлившийся животик. По прогнозам, она должна родить уже в октябре.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии