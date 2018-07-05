Беременная Пиппа Миддлтон показала нежный летний образ на Уимблдонском турнире: фото

Сестра Кэтрин Пиппа Миддлтон посетила матч Уимблдонского турнире 2018, который проходит с 2 июля по 15 июля.

На публику Пиппа вышла вместе со своим младшим братом 31-летним Джеймсом Миддлтоном, пишет Daily Mail.

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Пиппа Миддлтон пришла на турнир с братом Джеймсом

Для теннисного турнира сестра герцогини, которая в июне подтвердила свою беременность, выбрала легкое кружевное платье белого цвета от Anna Mason. Ее романтический "лук" дополняли голубые эспадрилии на платформе, шляпка и плетеный клатч.

Платье Пиппы не скрывала ее округлившийся животик. По прогнозам, она должна родить уже в октябре.